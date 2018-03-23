ЦСКА пробился в полуфинал плей-офф КХЛ
ЦСКА пробился в полуфинал плей-офф КХЛ. В овертайме московский клуб обыграл финский «Йокерит», 4:1. Матч стал самым продолжительным в истории лиги.
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ЦСКА пробился в полуфинал плей-офф КХЛ. В овертайме московский клуб обыграл финский «Йокерит», 4:1. Матч стал самым продолжительным в истории лиги.
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