Фигуристы Алёна Савченко и Бруно Массо установили сразу два рекорда на чемпионате мира в Милане

Произвольную программу в исполнении немецких спортсменов судьи оценили в 162,85 балла, что стало лучшим результатом в истории. Кроме того, рекордным оказалось суммарное количество баллов за короткую и произвольную программы. Савченко и Массо стали первыми в соревнованиях спортивных пар.

Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — вторые.