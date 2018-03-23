Фигуристы Алёна Савченко и Бруно Массо установили сразу два рекорда на чемпионате мира в Милане
Произвольную программу в исполнении немецких спортсменов судьи оценили в 162,85 балла, что стало лучшим результатом в истории. Кроме того, рекордным оказалось суммарное количество баллов за короткую и произвольную программы. Савченко и Массо стали первыми в соревнованиях спортивных пар.
Россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов — вторые.
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