США собираются ввести штрафные санкции против Китая в ответ на кражу технологий. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он планирует ввести пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, в планах – ограничить китайские инвестиции в США.