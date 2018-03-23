США собираются ввести штрафные санкции против Китая в ответ на кражу технологий
США собираются ввести штрафные санкции против Китая в ответ на кражу технологий. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он планирует ввести пошлины на импорт товаров из Китая общей стоимостью 60 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, в планах – ограничить китайские инвестиции в США.
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