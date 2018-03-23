Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери, остаются в критическом состоянии
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери, остаются в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщило руководство клиники, где они находятся. Между тем телеканал Скай-Ньюз со ссылкой на заявление Лондонского суда передаёт, что врачи не исключают ухудшения состояния. Пострадавшие по-прежнему без сознания.
Накануне Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы специалистами Организации по запрещению химического оружия.
Комментарии2
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serhio_25__ 23 марта 2018 | 01:21
Так они еще и живые? Цирк со Скрипалями все смешнее и смешнее.
alehan00074 23 марта 2018 | 01:27
serhio_25__: как там ветерок не дует со стороны говно волоколамска или ещё какой-нибудь другой помойки вокруг москвы? Совмем смешной циок, обхахочешься:)))