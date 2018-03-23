Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери, остаются в критическом состоянии

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, отравленные в Солсбери, остаются в критическом, но стабильном состоянии. Об этом сообщило руководство клиники, где они находятся. Между тем телеканал Скай-Ньюз со ссылкой на заявление Лондонского суда передаёт, что врачи не исключают ухудшения состояния. Пострадавшие по-прежнему без сознания.

Накануне Лондонский суд разрешил взять анализ крови у Скрипалей для проведения экспертизы специалистами Организации по запрещению химического оружия.