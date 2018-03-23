Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах Владимира Жириновского
Журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев обвинил в домогательствах депутата Госдумы Владимира Жириновского. Он также призвал других мужчин рассказывать о подобных действиях со стороны чиновников и политиков. В интервью «Эху» Давлетгильдеев отметил, что не планирует никуда обращаться по поводу инцидента с лидером ЛДПР, поскольку это было в 2006 году. Между тем на заявления журналиста отреагировал сын Жириновского, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. В интервью ТАСС он назвал слова Давлетгильдеева клеветой и добавил, что если бы встретил его на улице, цитирую «дал бы ему в морду».
Комментарии5
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danko_klisma 23 марта 2018 | 01:18
Какого домогательства? Может это мечты? Мне Жириновский нравится!
serg2010 23 марта 2018 | 01:21
Давай подробности! Что там было задето у журналиста с восточной фамилией.
belovnikita 23 марта 2018 | 01:22
Этот жирик старый пи/ар
danko_klisma 23 марта 2018 | 01:25
belovnikita: а тебе направится, молодой? Красавица!
salut__521 23 марта 2018 | 01:22
Ну теперь понятна его ненависть к слабому полу. Похоже, старого педераста прижучат-таки...