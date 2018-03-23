Социальная сеть «Одноклассники» поддержала СМИ в противостоянии с депутатом Госдумы Леонидом Слуцким

Представители ресурса сообщили, что группы изданий, которые отказались работать со Слуцким либо с депутатами Госдумы в целом, получат продвижение в новостной ленте соцсети. «Одноклассники» — против любых проявлений насилия и домогательств, — говорится в сообщении ресурса. Там также отмечается, что соцсеть поддерживает всех, кто готов бороться с противоправным поведением и несправедливостью.

Несколько журналисток обвинили Слуцкого в домогательствах. Думская комиссия по этике не увидела в действиях депутата никаких нарушений. После этого многие СМИ, и среди них «Эхо», объявили, что прекращают или ограничивают работу с Госдумой.