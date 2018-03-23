В Волоколамске, где на днях вновь произошёл выброс газа на мусорном полигоне, обратились к врачам ещё почти 70 детей
В Волоколамске, где на днях произошёл очередной выброс газа на мусорном полигоне, в четверг обратились к врачам ещё почти 70 детей. Все они жаловались на плохое самочувствие, рассказал агентству ТАСС первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук. Около 80 детей, по его словам, обратились за медицинской помощью в среду. У них взяли анализы. Пока свидетельства содержания вредных веществ в организме, как утверждает Ющук, не нашли.
Комментарии2
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denobenen 23 марта 2018 | 01:11
Химвойска России спешат вам на помощь для устранения выбросов газов! Вы только там держитесь в Волоколамске! Помощь в пути.
salut__521 23 марта 2018 | 01:18
Ну всё примерно, как и призывал фюрер, беснуясь на стадионе: -И если это произойдет, то вместе с нами будет развиваться и ваша полигонная помойка. Она будет устремлена в будущее, она будет успешной, она будет помойкой, которой все мы будем гордиться в будущем. Мы обеспечим ее будущее, и мы сделаем это вместе! Да? -Да!!!!..
Похоже, сделал...