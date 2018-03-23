В Волоколамске, где на днях вновь произошёл выброс газа на мусорном полигоне, обратились к врачам ещё почти 70 детей

В Волоколамске, где на днях произошёл очередной выброс газа на мусорном полигоне, в четверг обратились к врачам ещё почти 70 детей. Все они жаловались на плохое самочувствие, рассказал агентству ТАСС первый замминистра здравоохранения Подмосковья Владимир Ющук. Около 80 детей, по его словам, обратились за медицинской помощью в среду. У них взяли анализы. Пока свидетельства содержания вредных веществ в организме, как утверждает Ющук, не нашли.