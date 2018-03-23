Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор по делу «Кировлеса»
Он был вынесен год назад. Тогда политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в хищении средств у предприятия. Это было уже повторное рассмотрение дела, поскольку первый приговор был отменен после решения Европейского суда по правам человека. В Страсбурге признали, что Навального и Офицерова обвиняли в действиях, которые не отличаются от законной предпринимательской деятельности.
Адвокаты Навального сказали агентству ТАСС , что мотивы отказа суда им пока неизвестны. В то же время жалоба на приговор по этому делу уже коммуницирована ЕСПЧ.
Комментарии13
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grishakras 23 марта 2018 | 00:13
Позорище вселенское
patrik04 23 марта 2018 | 00:20
В Страсбурге признали, что Навального и Офицерова обвиняли в действиях, которые не отличаются от законной предпринимательской деятельности...
Вот ещё одна циничная явка с повинной, доказывающая, что Алексей Навальный агент Госдепартамента США, потому что даже дебилу понятно, что Навальный и Офицеров никакие не лесопромышленники, а классические коррупционеры, которые прикрываясь авторитетом губернатора-взяточника Никиты Белых, ограбили "Кировлес" и довели его до банкротства.
kostia1971 23 марта 2018 | 00:36
patrik04: Дебилу понятно,ему ведь по телику сказали,виноват и усё,а умному не понятно,видно же дело сфабриковано,причём плохо,для дебилов.
pmasel 23 марта 2018 | 01:01
patrik04: На прошлом допросе вы говорили, что он агент кремля.
vladimir1967 23 марта 2018 | 00:14
Суда в стране нет.
fresh_breeze 23 марта 2018 | 01:07
vladimir1967:
"Суда в стране нет."
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Всегда или только когда оппов берут за зад? Когда Евсюкова судили или Буданова, суд был? Нет?
nikitin43 23 марта 2018 | 00:14
амнистия политзэкам ?
tks 23 марта 2018 | 00:20
И правовед молодой
Вдруг поник головой...
Вот ещё одно днище пробито...
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 00:29
Лузер и импотент навальный никак не может смыть клеймо "вор" со своей поросячьей морды :)
kostia1971 23 марта 2018 | 00:43
liberal_vulgaris: Ты не грамотны? Читать не умеешь? сочувствую.
Я тут выделил,попроси кого-нибудь прочесть тебе-"В Страсбурге признали, что Навального и Офицерова обвиняли в действиях, которые не отличаются от законной предпринимательской деятельности. " Вы там, вульгарису объясните,что это значит-Навальный невиновен,дело сфабриковано,чтобы до выборов Президента не допустить, Алексей мог Путина победить,тот со страху и приказал состряпать фиктивное обвинение.
liberal_vulgaris 23 марта 2018 | 00:53
kostia1971: толкование законов от юриста-недоучки навального вызывает только улыбку :)
vinokur 23 марта 2018 | 00:37
Ожидаемый результат. Нет сомнений, что ЕСПЧ подтвердит свой диагноз.
vasily_k 23 марта 2018 | 00:50
думаю,им стыдно стало..