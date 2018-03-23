Верховный суд России не стал рассматривать кассационную жалобу на приговор по делу «Кировлеса»

Он был вынесен год назад. Тогда политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова признали виновными в хищении средств у предприятия. Это было уже повторное рассмотрение дела, поскольку первый приговор был отменен после решения Европейского суда по правам человека. В Страсбурге признали, что Навального и Офицерова обвиняли в действиях, которые не отличаются от законной предпринимательской деятельности.

Адвокаты Навального сказали агентству ТАСС , что мотивы отказа суда им пока неизвестны. В то же время жалоба на приговор по этому делу уже коммуницирована ЕСПЧ.