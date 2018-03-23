Хоккейный клуб СКА вышел в полуфинал Кубка Гагарина
В пятом матче серии питерская команда победила ярославский «Локомотив» со счетом 3:1. Счет в серии 1⁄4 финала до четырех побед стал 4-1 в пользу армейцев.
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В пятом матче серии питерская команда победила ярославский «Локомотив» со счетом 3:1. Счет в серии 1⁄4 финала до четырех побед стал 4-1 в пользу армейцев.
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