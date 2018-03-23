Президент Турции Реджеп Тайип Эржоган, по некоторым данным, пытался помешать продажи дочерней структуры Сбербанка

Как пишет Reuters, речь идет о планах дубайского банка Emirates купить турецкий DenizBank. Отношения Турции с Объединенными Арабскими Эмиратами обострились после того, как Анкара выступила в поддержку Катара. В то же время соседи эмирата обвиняют его в поддержке терроризма. Главе DenizBank, по данным Reuters, пришлось лично встречаться с Эрдоганом и другими представителями высшего руководства Турции, чтобы убедить их в выгодности сделки с Emirates NBD для страны в целом. Сбербанк владеет этим активом в Турции уже больше 5 лет.