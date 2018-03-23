Суд в Киеве сегодня может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко
Ее обвиняют в сговоре с целью захвата государственной власти.
Генпрокуратура подаст ходатайство об аресте Савченко без внесения залога, сообщило накануне ведомство. Чуть ранее его запрос удовлетворила Верховная рада, снявшая с Савченко депутатскую неприкосновенность и поддержавшая ее привлечение к уголовной ответственности. После этого депутата прямо в здании парламента встретили сотрудники СБУ, которые сопроводили задержанную в управление ведомства. В ходе заседания парламента генпрокурор Юрий Луценко представил видео переговоров Савченко с другим подозреваемым по делу о госперевороте Владимиром Рубаном. На кадрах они вместе с подосланными агентами СБУ обсуждают план возможной атаки на Верховную Раду. При этом Савченко говорит, что готова умереть прямо в здании парламента за «независимую Украину». Сама депутат ранее говорила, что знала о слежке со стороны СБУ и не отрицала ведение таких переговоров – но утверждает, что делала это для того, чтобы напугать украинскую власть.
В Европарламенте, между тем, не исключили того, что могут потребовать освобождения Надежды Савченко из-под стражи.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
aldensino 23 марта 2018 | 00:18
Петя, ты не Путя, у тебя российский вариант не выйдет. Где полученные миллиарды, Петя? В мальдивских офшорах?
Вышвырнем шоколадного вора Петю и его кодло, конфискуем награбленное, и посадим. Надолго посадим.
vinokur 23 марта 2018 | 01:25
aldensino: Петя, ты не Путя
++++++++++++++++++++++++
Поясните, кто такой Путя? И почему Петю надо сажать, а Путю нет? У него нет офшоров?
sasha2011 23 марта 2018 | 00:47
Зря Илья Новиков с ней связался тогда. Испортит она ему репутацию.
supalov 23 марта 2018 | 01:04
Ну что ж, ждём могучего рёва "Свободу Надюше!" из того же источника. Но, видимо, так и не дождёмся. По разным причинам.