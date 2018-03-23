Суд в Киеве сегодня может арестовать народного депутата Украины Надежду Савченко

Ее обвиняют в сговоре с целью захвата государственной власти.

Генпрокуратура подаст ходатайство об аресте Савченко без внесения залога, сообщило накануне ведомство. Чуть ранее его запрос удовлетворила Верховная рада, снявшая с Савченко депутатскую неприкосновенность и поддержавшая ее привлечение к уголовной ответственности. После этого депутата прямо в здании парламента встретили сотрудники СБУ, которые сопроводили задержанную в управление ведомства. В ходе заседания парламента генпрокурор Юрий Луценко представил видео переговоров Савченко с другим подозреваемым по делу о госперевороте Владимиром Рубаном. На кадрах они вместе с подосланными агентами СБУ обсуждают план возможной атаки на Верховную Раду. При этом Савченко говорит, что готова умереть прямо в здании парламента за «независимую Украину». Сама депутат ранее говорила, что знала о слежке со стороны СБУ и не отрицала ведение таких переговоров – но утверждает, что делала это для того, чтобы напугать украинскую власть.

В Европарламенте, между тем, не исключили того, что могут потребовать освобождения Надежды Савченко из-под стражи.