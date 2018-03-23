Пикет, посвященный проблеме сексуальных домогательств, пройдет у здания Госдумы

Тема харрасмента актуальна не только для журналисток, но и для всех девушек. Такое мнение «Эхо Москвы» высказала организатор пикета, гражданская активистка Инга Кудрачева.

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В пикете примут участие несколько человек, акция начнется в половине десятого утра.