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00:01, 23 марта 2018

Пикет, посвященный проблеме сексуальных домогательств, пройдет у здания Госдумы

Тема харрасмента актуальна не только для журналисток, но и для всех девушек. Такое мнение «Эхо Москвы» высказала организатор пикета, гражданская активистка Инга Кудрачева.
Пленка
В пикете примут участие несколько человек, акция начнется в половине десятого утра.

Комментарии

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nanaryfive 23 марта 2018 | 00:11

Почему эти депутаты харасментят тока из либеральных "сми" девушек и юношей? Они наверное красивше? Или по какому признаку там избирательность такая?

pavelmistery 23 марта 2018 | 00:13

nanaryfive: Просто журналистки из федеральных не посмеют пикнуть, иначе их ждет не только увольнение, но и возможно другие неприятность, вплоть до травли. А либеральные СМИ на то и либеральные, никто за такое не уволит

patrik04 23 марта 2018 | 00:14

Тема харрасмента актуальна не только для журналисток, но и для всех девушек. Такое мнение «Эхо Москвы» высказала организатор пикета, гражданская активистка Инга Кудрачева...

Ну, не знаю, какие бабы нравятся Л.Слуцкому и какие мальчики В.Жириновскому, но я погуглил фото Инги Кудрачевой, по-моему ей не надо боятся харассмента.

danko_klisma 23 марта 2018 | 01:23

patrik04: ждём бабку данко1. Она сексуально обиженная.

nanaryfive 23 марта 2018 | 00:20

pavelmistery: А я фспомнил. Мишка Касьянов (2%) - Пелевину так харасментил, аж по телеку показывали. Интресна, за Пелевину пекетировать будут? Шоб два раза не ходить.

lacosta1969 23 марта 2018 | 00:21

pavelmistery: Ну вот либерпидоры устроили массовую пидорскую атаку на Госдуму.. Журношлюшки из пропиндосовских СМИ обвинили Слуцкого, Гомик открытый из не менее пропиндосовского Нового времени покатил бочку на Жирика. Они явно отрабатывают методичку. Вцепились зубами в тему. Теперь по Эху , Дождю и прочим паскудским СМИ будут день и ночь трындеть о домогательствах. Это как с Пуськами Райт, как о законе о усыновлении. Будут безостановочно дискредитировать Думу, а потом и до Совфеда доберутся и Правительства. Из-за океана разнообразгные Соросы дали команду ФАС и цепные псы либерастии вцепились не по детски.

pusin_patriot 23 марта 2018 | 00:32

lacosta1969: Так хватал Слуцкий журналистку за лобок или нет?

1) Если нет, не хватал он никого за лобок в Думе и журналистка врёт - это ж клевета и уголовка на эту журналистку, неговоря об компенсациях в сторону её холдинга.

2) Если да, хватал, поэтому молчок и никаких обратных заявлений о клевете с подачей материалов в полицию на возбуждение по клевете.
Тогда получается, что уже официально, по официальному решению комиссии по этике, хватать журналисток за лобок в государственной Думе РФ - это норма.

vinokur 23 марта 2018 | 01:08

pusin_patriot:
Так призывал Жириновский изнасиловать журналистку или нет?

1) Если нет, не призывал он никого насиловать в Думе
и телевизор врёт - это ж клевета и уголовка на эту программу, не говоря об компенсациях в сторону её холдинга.

2) Если да, призывал, поэтому молчок и никаких обратных заявлений о клевете с подачей материалов в полицию на возбуждение по клевете.
Тогда получается, что уже официально, по официальному решению комиссии по этике, насиловать журналисток в государственной Думе РФ - это норма.

kuznetsov5lavik 23 марта 2018 | 00:29

pavelmistery: Да местные либерасты и педофила обелят, если рукопожатный не гой.

pusin_patriot 23 марта 2018 | 00:18

nanaryfive: Из государственных они были в курсе уже при трудоустройстве об особенностях их профессиональной деятельности в этих средствах, как там, вроде - "Кастинг" :)) , поэтому там для них всё норм, уже дело привычное.

pusin_patriot 23 марта 2018 | 00:15

1) Что за "мент Харрас"? Вы на русском или где?
Домогательства значит домогательства, и без всяких Харрасов.

2) "не только для журналисток, но и для всех девушек"
поправочка, по уже прикрепленной теме в шапке,
"не только для журналисток, но и для всех журналистов"

nikvol 23 марта 2018 | 00:50

Тема харрасмента актуальна не только для журналисток, но и для всех девушек
======================================
И для всех женщин. И мужчин. Вообще тема сексуальных отношений между мужчинами и женщинами актуальна. Слава Богу.

supalov 23 марта 2018 | 01:02

Хорошо будет, если "активистки" оденутся соответственно. Чтобы было сразу понятно, что такое "харассмент" и откуда он торчит.

fedor55 23 марта 2018 | 01:06

Задрали уже на эхе пиарить эту феменистическую хрень в течении месяца. Это как пиарили пол года вонючих феменисток из pussy riot, которые курицу в пизду в магазине совали а потом решили покощунствовать в храме.

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