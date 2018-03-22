Защита руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева потребовала оправдать его
Историка и правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии. Адвокат Виктор Ануфриев выступил сегодня в прениях на закрытом заседании в Петрозаводском городском суде. Он еще раз напомнил, что фотографии приемной дочери Дмитриева, которые фигурируют в деле, были сделаны с целью контроля за здоровьем, есть заключения экспертов. На вторник, 27 марта, назначены реплики сторон и последнее слово Дмитриева. Ранее обвинение потребовало для главы «Мемориала» 9 лет колонии строгого режима. Сам он обвинения отвергает и считает, что уголовное дело связано с его деятельностью.
Комментарии5
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nikitin43 22 марта 2018 | 23:13
вся чекистская срать корпоративно поднялась защищать свой прокол который уже стоил год отсидки политзэку Дмитриеву.
venediktov1803 22 марта 2018 | 23:15
Гордость ВМС США застряла во льдах Арктики во время учебных стрельб по «России» . Американские подводные лодки Hartford и Connecticut застряли во льдах Арктики, когда выполняли учебные стрельбы, отрабатывая сценарий нанесения ударов по России. Тьфу , вояки блять
alxab 22 марта 2018 | 23:30
venediktov1803:
Брехать нехорошо. Это уже разоблачённая фальшивая новость. Об этом можете посмотреть инфу тут же на странице. А вот почему это вас, портянок, так возбуждает тоже совершенно ясно. От зависти к Америке и комплекса неполноценности. А какие американцы "вояки" -- спросите у остатков ЧВК Вагнера.
fikus74 22 марта 2018 | 23:43
Если Дмитриева обсудят, тогда сажайте и путина - он прилюдно чужих детей в живот целовал
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 23:51
Чекисты не простят ему то, что он открыл завесу над одним из преступлений их предшественников.
Поэтому они хотят не просто посадить его, но и опозорить.
Но народ-то знает, что главные педофилы всегда сидели в лубянских кабинетах.