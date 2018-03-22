Защита руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева потребовала оправдать его

Историка и правозащитника обвиняют в изготовлении детской порнографии. Адвокат Виктор Ануфриев выступил сегодня в прениях на закрытом заседании в Петрозаводском городском суде. Он еще раз напомнил, что фотографии приемной дочери Дмитриева, которые фигурируют в деле, были сделаны с целью контроля за здоровьем, есть заключения экспертов. На вторник, 27 марта, назначены реплики сторон и последнее слово Дмитриева. Ранее обвинение потребовало для главы «Мемориала» 9 лет колонии строгого режима. Сам он обвинения отвергает и считает, что уголовное дело связано с его деятельностью.