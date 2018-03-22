Аэрозольные пушки установили на мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском

Они должны нейтрализовать запах и снизить концентрации сероводорода в воздухе, поясняли в областной администрации. Тем временем «Интерфакс» пишет, что сегодня неприятного запаха в городе не ощущалось. В региональном руководстве говорят, что активные работы по рекультивации и дегазации свалки планируют на следующей неделе. По данным медиков, всего в результате выброса газа за помощью к ним обратились 150 человек, половина из них – дети.