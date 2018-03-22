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23:01, 22 марта 2018

Аэрозольные пушки установили на мусорном полигоне «Ядрово» под Волоколамском

Они должны нейтрализовать запах и снизить концентрации сероводорода в воздухе, поясняли в областной администрации. Тем временем «Интерфакс» пишет, что сегодня неприятного запаха в городе не ощущалось. В региональном руководстве говорят, что активные работы по рекультивации и дегазации свалки планируют на следующей неделе. По данным медиков, всего в результате выброса газа за помощью к ним обратились 150 человек, половина из них – дети.

Комментарии

22

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practolog 22 марта 2018 | 23:06

Как в туалете после ходки по "большому" из баллончика?

sedoff 22 марта 2018 | 23:50

practolog: Дык ведь, аэрозольная пушка, чем хороша! Можно дезодорантом из неё поливать, а можно и дустом....

vlastimil_popogrebski 22 марта 2018 | 23:08

Надо пулять из них по пейзанам благоуханным ароматами. Слава Путину

ihor_syvoryj 22 марта 2018 | 23:09

Здесь русский дух,
Здесь Русью пахнет! (С)

practolog 22 марта 2018 | 23:09

Теперь можно вдыхать полными легкими всей столицей - дерьмо подкрашенное запахом ночной фиалки..

canary 22 марта 2018 | 23:40

practolog: в средние века знать с вонью боролась обливая себя духами, так и здесь -дерьмо осталось , где и было, но теперь с отдушкой.

sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 23:11

Кстати идея неплохая , эти пушки можно применять на муллиардных мутингах сисяна халяльного , что бы воняло поменьше !)

practolog 22 марта 2018 | 23:25

sisyan_mudachina:

Забавно будет, если вонь со свалки перекинется на всю страну революцией!

metslag 22 марта 2018 | 23:29

practolog: РОССИЯ В ДЕРЬМЕ - ТАК БУДЕТ НАЗЫВАТЬСЯ КНИГА ИНОСТРАННОГО ПИСАТЕЛЯ, КОТОРЫЙ ПРОЕДЕТ ПО РОССИИ ПОСЛЕ ЭТО РЕВОЛЮЦИИ.

sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 23:31

practolog: Настоящих буйных мало — вот и нету вожаков.
Так что маловероятно !)

canary 22 марта 2018 | 23:45

sisyan_mudachina: ты одержим Навальным?

pravdatut 22 марта 2018 | 23:16

Бог послал святой дух голосовавшим за президента. Запустить антидот портянычей. Хоть немного пользы будет.

practolog 22 марта 2018 | 23:16

Смешав аэрозоль с запахом помойки, аромат будет невероятно устойчив. С запахом успешно справились, теперь будут работать над тем, чтобы глаза не резало.

ugiazov 22 марта 2018 | 23:17

Надолго эти пушки? Их на всех свалках ставить будут?
А мусор куда теперь повезут?

tks 22 марта 2018 | 23:54

ugiazov: Мусор пристроят мусора!

peresvet73 22 марта 2018 | 23:18

Шумел, горел пожар московский,
Дым расстилался по реке,
А на стенах вдали кремлевских
Стоял он в сером сюртуке.

И призадумался великий,
Скрестивши руки на груди;
Он видел огненное море,
Он видел гибель впереди.

И, притаив свои мечтанья,
Свой взор на пламя устремил
И тихим голосом сознанья
Он сам с собою говорил:

«Зачем я шел к тебе, Россия,
Европу всю держа в руках?
Теперь с поникшей головою
Стою на крепостных стенах.

Войска все, созванные мною,
Погибнут здесь среди снегов.
В полях истлеют наши кости
Без погребенья и гробов».

Судьба играет человеком,
Она изменчива всегда,
То вознесет его высоко,
То бросит в бездну без стыда.

Русские песни. Сост. проф. Ив. Н. Розанов. М., Гослитиздат, 1952, под заглавием «Наполеон в Москве»

(комментарий скрыт)

ihor_syvoryj 22 марта 2018 | 23:28

- Чё у тя дома дерьмом воняет?
- А чо я могу сделать?
- Ну, побрызгай одеколоном.
- У меня только "Русский лес"!
- Давай, брызгай, а то дышать невозможно!
...
- Чёрт, теперь как будто кто-то под ёлкой наложил!

katznet 22 марта 2018 | 23:31

По мнению властей это сделает свалку излюбленным местом прогулок горожан!

canary 22 марта 2018 | 23:35

это смешно.

salut__521 22 марта 2018 | 23:46

Везунчики. Их пока из аэрозольных пушек фюрер будет награждать за поддержку на переназначении. А вот начнут бузить, то и гаубицы применит. Этот может. Пущай тогда озонируют по полной...

mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 23:48


Освежителем воздуха попшикают, и всё.
Интересно, какой у них ассортимент ароматов?
Впрочем, вряд ли они будут спрашивать холопов, какой им запах больше нравится.

drtomsky 22 марта 2018 | 23:52

Давайте в Капотню аэрозольные пушки завезём и НПЗ заклеим, а то воняет хлеще любой свалки.

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