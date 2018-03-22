Социальная сеть «Одноклассники» поддержала журналистов в противостоянии с депутатом Леонидом Слуцким
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В руководстве ресурса рассказали, что группы тех изданий, которые отказались от взаимодействия с главой думского комитета по международным делам, обвиненного в домогательствах, будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях и получат продвижение в новостной ленте. Пользователей «Одноклассников» призывают также выразить поддержку этим СМИ. В этой акции в том или ином виде участвуют издательский дом «Коммерсантъ», медиахолдинг РБК, телеканалы RTVi и «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и «Говорит Москва», «Лента.ру», Republic, «Ведомости», «БИЗНЕС Online», Znak.com, «Право.ru», Inc., «Новая газета», ТВК, «Кавказ Пост».
Комментарии13
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cite 22 марта 2018 | 23:07
А тем временем "журналисты" LIFENEWS допрашивают бабушку Яшина - почувствуйте разницу.
nanaryfive 22 марта 2018 | 23:33
cite: Как есть пытают гады.
cite 22 марта 2018 | 23:44
nanaryfive: Пытают не пытают, а мента, пыточных дел мастера, взяли таки в подмогу.
romashka__ 22 марта 2018 | 23:44
Слуцкий - извращенец, а не депутат.
tks 22 марта 2018 | 23:47
nanaryfive: Так они гады и есть. Обычные, тупые провокаторы.
venediktov1803 22 марта 2018 | 23:12
Леонид Слуцкий это конченный извращенец . Домогаться Дарьи Жук , надо очень много выпить . С такой мордой как у неё , ................. надо очень хотеть бабу чтоб ЭТО домогаться
dorsty 22 марта 2018 | 23:22
venediktov1803: А ты не гей случаем?
submarina_1 22 марта 2018 | 23:26
dorsty: он не гей - он просто дурак
zztop1960 22 марта 2018 | 23:26
venediktov1803: Ну вот , голубые патриоты вылезли
nslonik 22 марта 2018 | 23:48
venediktov1803: ух тыж, какой мачо и секс-гигант. Сидите себе на диване, а топ-модели так и летят к вам, как мухи на дерьмо.
ushkujnik 22 марта 2018 | 23:29
Солидарность с журналистами, бойкотирующими Госдуму.
tks 22 марта 2018 | 23:45
Место Слуцкотвари в кунсткамере, а не в парламенте, в зале суда, а не в зале для голосования.
mikhail_spb_ 22 марта 2018 | 23:46
Правильно!
Нужно, чтобы у этого похотливого воришки слуцкаго земля горела под ногами.
Чтобы этого мерзавца ото всюду гнали погаными мётлами.