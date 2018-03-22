Социальная сеть «Одноклассники» поддержала журналистов в противостоянии с депутатом Леонидом Слуцким

В руководстве ресурса рассказали, что группы тех изданий, которые отказались от взаимодействия с главой думского комитета по международным делам, обвиненного в домогательствах, будут в приоритетном порядке размещены в рекомендациях и получат продвижение в новостной ленте. Пользователей «Одноклассников» призывают также выразить поддержку этим СМИ. В этой акции в том или ином виде участвуют издательский дом «Коммерсантъ», медиахолдинг РБК, телеканалы RTVi и «Дождь», радиостанции «Эхо Москвы» и «Говорит Москва», «Лента.ру», Republic, «Ведомости», «БИЗНЕС Online», Znak.com, «Право.ru», Inc., «Новая газета», ТВК, «Кавказ Пост».