Один из жильцов обрушившегося в Мурманске дома сознался в подрыве

Как передает РИА Новости, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти двум и более лицам. По версии следствия, мужчина намеренно включил газ на кухонной плите, после чего перерезал шланг и зажег спичку. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в минувший вторник. Два человека скончались на месте происшествия, еще один — на следующий день в больнице. Несколько жильцов получили тяжелые ранения.