Один из жильцов обрушившегося в Мурманске дома сознался в подрыве
Как передает РИА Новости, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении смерти двум и более лицам. По версии следствия, мужчина намеренно включил газ на кухонной плите, после чего перерезал шланг и зажег спичку. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме в минувший вторник. Два человека скончались на месте происшествия, еще один — на следующий день в больнице. Несколько жильцов получили тяжелые ранения.
Комментарии7
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bobiksdoh 22 марта 2018 | 22:53
Биндеровец, наверное.
russkie_za_sverjenie 22 марта 2018 | 22:58
bobiksdoh: Да неее... Явный ополченец.
vadimp 22 марта 2018 | 23:00
Че за бред?
Зачем резать шланг коли "включил газ на кухонной плите"? Зачем ваще включать плиту ежели можно перерезать шланг? "Зажег спичку" - самоубийца? Или смертник?
vitfom 22 марта 2018 | 23:01
Речь идет о неудачном самоубийстве?
pravdatut 22 марта 2018 | 23:09
Бояришниковый дебил .
spb_aborigen 22 марта 2018 | 23:10
Признался, не приходя в сознание?
natalia2108 22 марта 2018 | 23:29
Неправдоподобная фигня.