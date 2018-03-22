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22:31, 22 марта 2018

Журналисты портала L!FENEWS проникли в санаторий для пожилых людей и допросили 84-летнюю бабушку Ильи Яшина

Журналисты портала L!FENEWS проникли в санаторий для пожилых людей и допросили 84-летнюю бабушку главы Красносельского муниципального совета Ильи Яшина, которая находится там по состоянию здоровья. Персонал их не пустил, и тогда они привлекли участкового, который воспользовался служебным положением и провел их с собой. Об этом на своем Youtube-канале рассказал сам Илья Яшин. Илья Яшин добавил, что эта история показывает запредельный цинизм и лицемерие власти.

Комментарии

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metslag 22 марта 2018 | 22:36

Мрази они и есть мрази. Ничего нового к этому знанию о себе эти мерзавцы и L!FENEWS не добавили.

sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 22:39

metslag: Молодая девушка корреспондент приходит в санаторий и возбуждённо рассказывает, какие огурцы видела на рынке, сопровождая сказанное жестикуляцией:
- Во-от такой длины... Сантиметров десять в диаметре...
Глухая бабушка качает головой:
- Это, конечно, замечательно, но главное, чтобы женился!..

patrik04 22 марта 2018 | 22:45

Илья Яшин добавил, что эта история показывает запредельный цинизм и лицемерие власти...

Я считаю Илью Яшина конченным человеком, и не только потому что он упрятал бабушку в дом престарелых, а из-за того что он как-то связан с убийством Борьки Дурицкого, по крайней мере, Андрей Иллирионов считает И.Яшина одним из заказчиков.

nikitin43 22 марта 2018 | 22:58

яшин знает что ты его считаешь плохим человеком ?

nikitin43 22 марта 2018 | 23:04

nikitin43: то что старую бабушку не пожалели журналюги - это по- русски , за три рубля публично свою мать поимеют , ну может подороже . но не всеж такие . время нацлидера призвало негодяев ... стыдно за русских .

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arye_10 22 марта 2018 | 23:35

nikitin43:
К журналистам L!FENEWS и к их хозяину, Арам Ашотычу вопросов не имеется.
Животные критериями добра и зла не руководствуются, что такое хорошо и что такое плохо для них пустой звук. У них работают инстинкты и рефлексы.
Вот к персоналу(и к участковому) вопросы имеются. Они то почему запустили в пансионат для престарелых стаю шакалов?

(комментарий скрыт)

bob19 22 марта 2018 | 23:03

patrik04: твои дебильные высеры скоро на конкурс в Кащенко будут выставляться.

in_cat_we_trust 22 марта 2018 | 23:24

patrik04: шмёток навоза, В материале Илларионова можно найти только описание шокового состояния Ильи, его попыток собрать любую информацию о гибели Бориса, В том состоянии он вполне мог озвучивать любую информацию, которую получал в том числе и от провокаторов и людей также бывших в шоке.
Что касается бабушки, у неё вообще-то есть свои дети.
Так что заткните свой зловонный фонтан, товарищ в очередной обocpaмшись

(комментарий скрыт)

glotov 22 марта 2018 | 22:40

metslag: Это какой Яшин? Который с Ксюхой кувыркался?

arye_11 22 марта 2018 | 22:43

glotov:
Проглотов.
А какое отношение имеют сексуальные партнерши Яшина к циничной атаке на его престарелую и недееспособную бабушку?

sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 22:45

arye_11: То есть ,яшин который отправил бабку в дом престарелых ,что бы отжать ее хату ,все равно герой!?)))

arye_11 22 марта 2018 | 22:48

sisyan_mudachina:
Извините.
Я, не являясь мудаком по жизни, ни мудацкую логику. ни самих мудаков не понимаю.
Обратитесь со своими вопросами к кому нибудь другому.

venediktov1803 22 марта 2018 | 23:00

arye_11: ты мудак уже только потому что лезешь в чужую жизнь , или у евреев так принято везде лезть , даже туда куда их не зовут и не приглашают ?

in_cat_we_trust 22 марта 2018 | 23:28

sisyan_mudachina: тебя твои внуки уже на фалос отправили, даже если ещё не родились,

venediktov1803 22 марта 2018 | 22:58

arye_11: А какое отношение ты гражданин Израиля имеешь к нашим делам ?

arye_11 22 марта 2018 | 23:00

venediktov1803:
Извините и вы тоже.
С савушкинскими червями, которые час назад вылезли из своей навозной кучи и еще от дерьма не успели обсохнуть, я тоже не общаюсь.

venediktov1803 22 марта 2018 | 23:19

arye_11: Ну это понятно , у евреев это на генном уровне , когда нечего ответить начинаются оскорбления , что собственно говоря сейчас наблюдается повсеместно

natalia2108 22 марта 2018 | 23:20

arye_11: Портяночные ублюдки умеют общаться с людьми только в форме допроса в извращённой форме, даже с престарелыми бабушками.

nikitin43 22 марта 2018 | 23:01

venediktov1803: евреи научили русских письму и печати , здесь все причастны.

venediktov1803 22 марта 2018 | 23:25

nikitin43: вонючка , отвечу вашим языком , учи мат. часть , то бишь почитай историю проанализируй , надеюсь есть чем , кто куда когда пришёл , кто кого когда научил . Кстати сказать , ты ведь славянин , так гордись этим . Почитай , кто кого научил мыться , и кто кого научил подтираться . Странно что ты пишешь против себя .

venediktov1803 22 марта 2018 | 23:32

nikitin43: элементарное выражение : жид вонючий , оно появилось не просто так , имеет сою предысторию , поэтому кто кого и чему научил

in_cat_we_trust 22 марта 2018 | 23:26

glotov: завидуешь, в очередной раз кувыркаясь с Дунькой Кулаковой?

grishakras 22 марта 2018 | 22:39

Все Мрази на поверхности

sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 22:51

grishakras: Да уж , яшин стал более узнаваем.

cite 22 марта 2018 | 22:44

Какие "милые журналисты", слуцкому на заметочку, пусть их приласкает по жесткому.

sadda 22 марта 2018 | 22:46

Крысы путинские.

aleksei123m 22 марта 2018 | 22:46

Не журналисты, а подонки.
Интересно, а служебная проверка действий "полицианта" будет?

askol2016 22 марта 2018 | 22:47

Эти путинские журналюги без мыла в жопу влезут...

eduard53 22 марта 2018 | 22:56

Видимо, в бездну кремлядства можно лететь бесконечно ...

ugiazov 22 марта 2018 | 23:13

"Допросили"!!! Участковый в допросе участвовал?
-Стоять!!! Отвечать!!! В глаза смотреть!!!

bekipp 22 марта 2018 | 23:23

Где у этой бабушки дети и внуки? Моей 92 и она дома, ни в какой санаторий не собирается.

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