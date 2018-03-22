Журналисты портала L!FENEWS проникли в санаторий для пожилых людей и допросили 84-летнюю бабушку Ильи Яшина

Журналисты портала L!FENEWS проникли в санаторий для пожилых людей и допросили 84-летнюю бабушку главы Красносельского муниципального совета Ильи Яшина, которая находится там по состоянию здоровья. Персонал их не пустил, и тогда они привлекли участкового, который воспользовался служебным положением и провел их с собой. Об этом на своем Youtube-канале рассказал сам Илья Яшин. Илья Яшин добавил, что эта история показывает запредельный цинизм и лицемерие власти.