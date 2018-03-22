Источник: Дмитрий Феоктистов сменит Виктора Коронелли на посту руководителя посольства в Аргентине

Дмитрий Феоктистов сменит Виктора Коронелли на посту руководителя посольства в Аргентине. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Коронелли рекомендован на должность посла России в Мексике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила в эфире «Эха Москвы», что вопрос о смене российского посла в Аргентине стоит на повестке дня. Вокруг посольства России в Буэнос-Айресе не так давно разгорелся скандал – после того, как там обнаружили несклько чемоданов с кокаином. В Москве отмечали, что посол непричастен к этой истории. Более того, Коронелли сам обратился в полицию, когда были обнаружены наркотики.