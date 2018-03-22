Источник: Дмитрий Феоктистов сменит Виктора Коронелли на посту руководителя посольства в Аргентине
Дмитрий Феоктистов сменит Виктора Коронелли на посту руководителя посольства в Аргентине. Об этом агентству РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, Коронелли рекомендован на должность посла России в Мексике. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила в эфире «Эха Москвы», что вопрос о смене российского посла в Аргентине стоит на повестке дня. Вокруг посольства России в Буэнос-Айресе не так давно разгорелся скандал – после того, как там обнаружили несклько чемоданов с кокаином. В Москве отмечали, что посол непричастен к этой истории. Более того, Коронелли сам обратился в полицию, когда были обнаружены наркотики.
Комментарии19
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grishakras 22 марта 2018 | 22:36
Это уже не новость. Об этом давно известно из независимых источников. Так, что опаздываете ,- мадам Захарова. Пора и вас поменять на молодуху, которая пошустрее .
pusin_patriot 22 марта 2018 | 22:38
grishakras: Ну да, анонс этот о замене был ещё от Андрея Ковальчука с чемоданами.
efilika 22 марта 2018 | 23:21
grishakras: ковальчук хотел его сменить
metslag 22 марта 2018 | 22:38
Нужно новый канал поставки наркотиков организовать, раз аргентинский завалился.
А у человека большой опыт.
nitsahon 22 марта 2018 | 22:43
metslag: латинская америка большая... не все каналы (как вы говорите) завалились...
el_borz 22 марта 2018 | 22:58
Не удивимся, скорой колонки соболезнования от МИДа.
ansata 22 марта 2018 | 22:38
Теперь пийот в диппочтой возить будут?
ac_dc 22 марта 2018 | 22:38
если не ротация по утвержденному графику, то ясно об чем говорид посольский начальник охраны по имени Олег:
- переговорю со своим человечком, чтоб заменили
ostapbey 22 марта 2018 | 22:39
В Мексику? А почему не в Колумбию сразу? Чтоб без окружных путей чемоданы таскать..
rabin_tagor 22 марта 2018 | 22:40
Ну, а что, проверенный кадр.
Клан Кали ждет его для прокладывания нового канала поставок.
askol2016 22 марта 2018 | 22:51
Наверное, Кремль решил отказаться от кокса и перейти на отечественную травку?
practolog 22 марта 2018 | 22:54
Надеюсь у Феактистова десна не дура!
askol2016 22 марта 2018 | 22:54
Кстати в Мексике хорошую текилу делают. Так что, Коронелли там очень пригодится.
matros__koshkin__21 22 марта 2018 | 23:08
askol2016: Текила да, но вино в Мексике полное говно, за исключением одного небольшого района около Энсенады. А в Аргентине вина исключительно замечательные, одни из лучших в мире, равно как и мясо. Так что еще хз, где лучше.
sab171 22 марта 2018 | 23:12
matros__koshkin__21: кто ширяется тот не бухает.
alxab 22 марта 2018 | 23:43
matros__koshkin__21:
Текила да, но вино в Мексике полное говно
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Про мексиканское вино даже и не слышал никогда. Мексы текилой не брезгуют, но от неё головушка бо-бо, её надо закусывать аспирином. А главный напиток в Мексике, несомненно, пиво. Что и понятно, учитывая климат. А пиво там бывает очень неплохое. Не отвратная "Corona", разумеется. А вот тёмное "Negra Modello" очень даже ничего.
stas12006 22 марта 2018 | 23:14
Если бы корронели не обратился в аргентинскую полицию , которая прищучила фсб , которая торговала 6аркотиками , то никто бы и не узнал ничего.
eyjafjallajoekull 22 марта 2018 | 23:32
Ой! Как так-то?
world_nail 22 марта 2018 | 23:46
Фамилиё у посла кака-та мафиозна. По ходу, хана мексиканским картелям, Мексиканаш.