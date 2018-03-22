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22:30, 22 марта 2018

Суд в Киеве будет завтра избирать меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко

Речь идет об аресте без права залога, сказал в эфире телеканала «112 Украина» представитель Генпрокуратуры страны Андрей Лысенко. Сейчас Савченко находится в здании службы безопасности Украины. Ее допрашивают.
Депутата задержали сегодня днем по обвинению в подготовке государственного переворота и террористического акта. Следствие сообщает, что Савченко совершить покушение, в том числе, на президента Петра Порошенко.

Комментарии

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xrmosom 22 марта 2018 | 22:33

Сажайте всех,пусть только парашенко останется.Слава Украине.

patrik04 22 марта 2018 | 22:38

Суд в Киеве будет завтра избирать меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко...

Где адвокаты Полозов, Новиков, Фейгин, они уже в Киеве? Начнёте с голодовки или сразу с сухой голодовки?

metslag 22 марта 2018 | 22:44

patrik04: Надя была дурой, но очень упрямой, а российские дурни из ФСБ сделали из нее героиню.
Но дурой-то она все равно осталась.
Пока была в российской тюрьме возможность делать глупости у нее была очень ограничена.
Но по выходе из нее она развернулась.

Столько глупостей наговорила ... на десятерых хватит.

nnikolay 22 марта 2018 | 22:53

metslag:

"Но дурой-то она все равно осталась"

Какой бы она ни была, думаю, она искренне переживала за украинский народ, тогда как необандеровской киевской власти этот народ нужен только в качестве пушечного мяса.

igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 22:57

metslag: надя Герой Украины, но дебилка , а дебилы часто попадают под влияние других людей и становятся орудием преступлений - так и она , зная её ненависть к не очень порядочной власти в Украине , фсб имело попыталось ей воспользоваться. Поэтому и оружие из днр поступало. И всё было рассчитано на то, что когда она устроит этот кипиш, россия путина опять под шумок оттяпает кусок Украины, но СБУ сработала умело . Так что будет смотреть за дальнейшим расследование. Хотя можно сказать с уверенностью, что по своей деревянности и глупости она даже не поняла, что ей просто хотели воспользоваться враги её страны! Все очень грустно и тупо!

nelibermot16 22 марта 2018 | 23:46

"Савченко - икона свободы и демократии" (Дж. Маккейн, 2016)

serhio_25__ 22 марта 2018 | 23:34

metslag: "" а российские дурни из ФСБ сделали из нее героиню"" - а ещё ФСБ повесила в Раде ее фото с надписью "свобода Наде". И в Европарламент ее устроили. Ага, как же, как же, ФСБ оно такое.

metslag 22 марта 2018 | 23:46

serhio_25__: А из тебя где дурака сделали, сергунька?
При пьяном зачатии?

Не понимаешь, животное, о чем люди говорят, так чего лезешь?

epf1856 22 марта 2018 | 22:59

patrik04: Лишь бы яйца ей не оторвали! ))

nabluda_tel 22 марта 2018 | 22:34

вот уж путин завербовал, так завербовал.

pravdatut 22 марта 2018 | 23:05

nabluda_tel: два года вербовал, получилась передозировка.

a8olduin 22 марта 2018 | 22:36

Государство идиотов, Надя херой Украины выли пол года как умалишённые. Теперь вот "купол Рады" хотела обрушить из гранатомётов. Грёбаный серпентарий :)

askol2016 22 марта 2018 | 22:42

Чтобы стать президентом Украины, надо посидеть и в путинской и порошенковской тюрьме. Настоящая героиня Украины своего добьется, рано или поздно!

liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 22:47

Теперь украинские дебилы вопят чтобы к ним отпустили сенцова. А ведь потом его тоже в тюрьму посадят :)

practolog 22 марта 2018 | 22:48

Устроит голодовку и попросится в Россию, прислугой на виллу Януковича.

lion64___3 22 марта 2018 | 23:17

practolog: На трассу выйдет. По повышенному тарифу работа будет.

pravdatut 22 марта 2018 | 23:02

РФ будет ее выменивать?

venediktov1803 22 марта 2018 | 23:03

Вот петля и нашла свою героиню . За всех наших пацанов . Спасибо украине )))

lion64___3 22 марта 2018 | 23:15

На кичу отвезут, понятное дело. Это не в России сидеть будет, где после голодовки привес составил не меньше 10 кг. Свидомые на хлеб и воду переведут, в целях экономии бюджета.

kiever 22 марта 2018 | 23:30

Сбу надо срочно проверить всех местных дежурных укротроллей, которые ещё вчера требовали спасти савченко от кремля..наверняка они все уже завербованы

ushkujnik 22 марта 2018 | 23:31

Руки прочь от украинской хероини!

emov 22 марта 2018 | 23:40

Диссонанс такой, что либералы не знают что писать. "Путин виноват" не подходит, "в Украине молодцы" - тоже...сидят в депрессе и ждут указаний :-(

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