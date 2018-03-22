Суд в Киеве будет завтра избирать меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко...

Речь идет об аресте без права залога, сказал в эфире телеканала «112 Украина» представитель Генпрокуратуры страны Андрей Лысенко. Сейчас Савченко находится в здании службы безопасности Украины. Ее допрашивают.

Депутата задержали сегодня днем по обвинению в подготовке государственного переворота и террористического акта. Следствие сообщает, что Савченко совершить покушение, в том числе, на президента Петра Порошенко.