Суд в Киеве будет завтра избирать меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко
Речь идет об аресте без права залога, сказал в эфире телеканала «112 Украина» представитель Генпрокуратуры страны Андрей Лысенко. Сейчас Савченко находится в здании службы безопасности Украины. Ее допрашивают.
Депутата задержали сегодня днем по обвинению в подготовке государственного переворота и террористического акта. Следствие сообщает, что Савченко совершить покушение, в том числе, на президента Петра Порошенко.
Комментарии22
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xrmosom 22 марта 2018 | 22:33
Сажайте всех,пусть только парашенко останется.Слава Украине.
patrik04 22 марта 2018 | 22:38
Суд в Киеве будет завтра избирать меру пресечения депутату Верховной рады Надежде Савченко...
Где адвокаты Полозов, Новиков, Фейгин, они уже в Киеве? Начнёте с голодовки или сразу с сухой голодовки?
metslag 22 марта 2018 | 22:44
patrik04: Надя была дурой, но очень упрямой, а российские дурни из ФСБ сделали из нее героиню.
Но дурой-то она все равно осталась.
Пока была в российской тюрьме возможность делать глупости у нее была очень ограничена.
Но по выходе из нее она развернулась.
Столько глупостей наговорила ... на десятерых хватит.
nnikolay 22 марта 2018 | 22:53
metslag:
"Но дурой-то она все равно осталась"
Какой бы она ни была, думаю, она искренне переживала за украинский народ, тогда как необандеровской киевской власти этот народ нужен только в качестве пушечного мяса.
igorrrpadlowitchs 22 марта 2018 | 22:57
metslag: надя Герой Украины, но дебилка , а дебилы часто попадают под влияние других людей и становятся орудием преступлений - так и она , зная её ненависть к не очень порядочной власти в Украине , фсб имело попыталось ей воспользоваться. Поэтому и оружие из днр поступало. И всё было рассчитано на то, что когда она устроит этот кипиш, россия путина опять под шумок оттяпает кусок Украины, но СБУ сработала умело . Так что будет смотреть за дальнейшим расследование. Хотя можно сказать с уверенностью, что по своей деревянности и глупости она даже не поняла, что ей просто хотели воспользоваться враги её страны! Все очень грустно и тупо!
nelibermot16 22 марта 2018 | 23:46
"Савченко - икона свободы и демократии" (Дж. Маккейн, 2016)
serhio_25__ 22 марта 2018 | 23:34
metslag: "" а российские дурни из ФСБ сделали из нее героиню"" - а ещё ФСБ повесила в Раде ее фото с надписью "свобода Наде". И в Европарламент ее устроили. Ага, как же, как же, ФСБ оно такое.
metslag 22 марта 2018 | 23:46
serhio_25__: А из тебя где дурака сделали, сергунька?
При пьяном зачатии?
Не понимаешь, животное, о чем люди говорят, так чего лезешь?
epf1856 22 марта 2018 | 22:59
patrik04: Лишь бы яйца ей не оторвали! ))
nabluda_tel 22 марта 2018 | 22:34
вот уж путин завербовал, так завербовал.
pravdatut 22 марта 2018 | 23:05
nabluda_tel: два года вербовал, получилась передозировка.
a8olduin 22 марта 2018 | 22:36
Государство идиотов, Надя херой Украины выли пол года как умалишённые. Теперь вот "купол Рады" хотела обрушить из гранатомётов. Грёбаный серпентарий :)
askol2016 22 марта 2018 | 22:42
Чтобы стать президентом Украины, надо посидеть и в путинской и порошенковской тюрьме. Настоящая героиня Украины своего добьется, рано или поздно!
liberal_vulgaris 22 марта 2018 | 22:47
Теперь украинские дебилы вопят чтобы к ним отпустили сенцова. А ведь потом его тоже в тюрьму посадят :)
practolog 22 марта 2018 | 22:48
Устроит голодовку и попросится в Россию, прислугой на виллу Януковича.
lion64___3 22 марта 2018 | 23:17
practolog: На трассу выйдет. По повышенному тарифу работа будет.
pravdatut 22 марта 2018 | 23:02
РФ будет ее выменивать?
venediktov1803 22 марта 2018 | 23:03
Вот петля и нашла свою героиню . За всех наших пацанов . Спасибо украине )))
lion64___3 22 марта 2018 | 23:15
На кичу отвезут, понятное дело. Это не в России сидеть будет, где после голодовки привес составил не меньше 10 кг. Свидомые на хлеб и воду переведут, в целях экономии бюджета.
kiever 22 марта 2018 | 23:30
Сбу надо срочно проверить всех местных дежурных укротроллей, которые ещё вчера требовали спасти савченко от кремля..наверняка они все уже завербованы
ushkujnik 22 марта 2018 | 23:31
Руки прочь от украинской хероини!
emov 22 марта 2018 | 23:40
Диссонанс такой, что либералы не знают что писать. "Путин виноват" не подходит, "в Украине молодцы" - тоже...сидят в депрессе и ждут указаний :-(