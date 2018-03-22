Перед матчем РФ-Бразилия городские власти учли ошибки, допущенные при организации встречи после реконструкции Лужников
Перед матчем Россия — Бразилия городские власти учли ошибки, допущенные при организации первой встречи после реконструкции стадиона Лужники.
В ноябре прошлого года Россия принимала в Лужниках Аргентину при аншлаге почти в 80 000 болельщиков. Перед игрой у публики возникли проблемы с попаданием на стадион, а после, с тем, чтобы его покинуть. Людей около часа держали на трибунах, а потом они вынуждены были идти пешком несколько километров. Теперь транспортных возможностей станет больше. Только что открыли ближайший к стадиону выход из метро Спортивная, который как и Воробьевы Горы, а также станция МЦК будет работать только на выход перед игрой и на вход после нее. От Парка Победы пустят бесплатный автобусный маршрут, а интервалы поездов метро сократят. В течении двух часов после матча проход в метро будет бесплатным, чтобы не создавать давку. Прилегающую территорию очистят от лишних авто, а жителям района выдадут специальные разрешения, хотя можно будет проехать и по паспорту.
Матч Россия – Бразилия пройдет на стадионе в Лужниках завтра 23 марта, начиная с 19 часов.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 22:12
Да ладно, и с Аргентиной всё было вполне хорошо.
Никто не парился.