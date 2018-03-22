Глава Волоколамска: Власти считают волнения жителей Волоколамска постановочными, но на самом деле это не так
Власти считают волнения жителей Волоколамска постановочными, но на самом деле это не так. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев.
Ранее на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.
Комментарии4
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metslag 22 марта 2018 | 22:13
Печальный факт- Россия тонет в дерьме. В своем собственном.
велика Ровсия, а ... загадить сумели.
kottigr1 22 марта 2018 | 22:15
metslag:
"Всё снято в павильонах Голливуда на деньги Госдепа .. !"... Родина так не пахнет !
ansata 22 марта 2018 | 22:21
Они сами есть постановка. И жизнь у них такая же. Вернее существование. Начиная от "патриотизма" и заканчивая всем остальным. В Тибете есть такое понятие-купленный Будда.
sensei54 22 марта 2018 | 22:21
Дураки на РТ служат. Надо было сразу туда примчаться и недоеденные печенки на снегу зафиксировать.