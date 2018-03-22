Глава Волоколамска: Власти считают волнения жителей Волоколамска постановочными, но на самом деле это не так

Власти считают волнения жителей Волоколамска постановочными, но на самом деле это не так. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев.

Ранее на мусорном полигоне «Ядрово» произошел выброс свалочного газа. В результате пострадали сотни местных жителей, в том числе дети.