Журналист Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков
Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщения журналиста телеканала «Новое время» Рената Давлетгильдеева о якобы имевших место насколько лет назад домогательствах и непристойном поведении со стороны лидера либерал-демократов Владимира Жириновского
«Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции. Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров», — заявил Лебедев ТАСС в четверг.
Комментарии15
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vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 22:08
Ренатик! Расскажи о всех, кому дал!!!
epf1856 22 марта 2018 | 22:22
vor_mbh_axaxa:
А из зала мне кричат:
Давай подробности...
patrik04 22 марта 2018 | 22:23
Журналист Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков...
Чего только не услышишь, на радио "Эхо Москвы".
epf1856 22 марта 2018 | 22:25
patrik04: Здесь каждой твари по паре.
glotov 22 марта 2018 | 22:08
Он себе партнеров, что ли , ищет таким образом?
el_borz 22 марта 2018 | 22:11
Твой выход Антоша Красовский.
Приготовиться Паше Лобкову..
canary 22 марта 2018 | 22:16
Игорь Лебедев ревнует?
mavreh 22 марта 2018 | 22:18
"Журналист Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков"
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И желательно не только рассказывать, но и выкладывать видео, - добавил журналист.
savushkinski_troll 22 марта 2018 | 22:21
mavreh: а из видео есть только как шендерович трахает матрас, касьянов лижет пилотку пелевиной, и ананирует рыжков, поедая свои козявки
nanaryfive 22 марта 2018 | 22:20
Эхслюзиф Эха, Рената захарасментили депутаты. #ФТОП!
karabay 22 марта 2018 | 22:20
Жирик - тот ещё пидер, и в прямом, и в переносном смысле! В госдурке все такие, однако...
udavimliberala 22 марта 2018 | 22:22
Журналист издания «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев, публично заявивший о домогательствах лидера ЛДПР Владимира Жириновского, раскрыл «Ленте.ру» подробности инцидента.
По его словам, он брал у политика интервью в 2006 году в Гостином дворе, где проходил конкурс «Мисс Россия». «Я, юный мальчик, журналист, сосунок, беру комментарий у Жириновского, просто ловя его в фойе, он трогает меня руками, довольно навязчиво», — рассказал журналист.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ЕГО ОБОЗНАЧЕНИЕ САМОГО СЕБЯ (ЖУРНАЛИСТ. СОСУНОК)
socialism 22 марта 2018 | 22:23
Ну началось. Сумасшедшие начали внедрять американскую моду на обвинения в домогательствах. И кто этим занимкется? Те, кто заразились этой заразой на Западе.
tomar42 22 марта 2018 | 22:24
Почему раньше правдолюб журналист молчал? Боялся? А теперь выпил эликсир смелости? Или вдруг взял пример с храбрых американских актрис?
semper_fidelis 22 марта 2018 | 22:24
Присказка Щаранского о геях и демократических журналистах заиграла новыми красками.