Журналист Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков...

Журналист Ренат Давлетгильдеев призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков. В интервью «Эху Москвы» журналист рассказал о подобном поведении со стороны депутата Госдумы Владимира Жириновского. Обсуждение темы харрасмента обществом гораздо более важно, чем её обсуждение в любой властной инстанции, добавил Ринат Давлетгильдеев.

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев назвал клеветой и оскорблением сообщения журналиста телеканала «Новое время» Рената Давлетгильдеева о якобы имевших место насколько лет назад домогательствах и непристойном поведении со стороны лидера либерал-демократов Владимира Жириновского

«Естественно, это клевета! Очередное сообщение представителя непонятного для нас информационного ресурса в адрес известного политика и депутата Государственной думы, которое опять-таки является голословным обвинением. Я это расцениваю как оскорбление всей фракции. Если он сказал бы это мне во дворе на улице, я бы дал ему в морду сразу и без разговоров», — заявил Лебедев ТАСС в четверг.