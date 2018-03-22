Z Архив новостей новости
5 17 6 3161
22:00, 22 марта 2018

Химик, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам

Химик Леонид Ринк, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам. Это следует из протоколов допроса ученого по делу об убийстве банкира Ивана Кивилиди в 1995 году.

Вещество «Новичок» Леонид Ринк синтезировал в режимном государственном учреждении, после чего хранил полученные ампулы у себя в гараже, пишет «Новая газета». По ее данным, в ходе допроса по делу об убийстве банкира Ивана Кивилиди, химик признался, что знал, кому передавал отравляющее вещество. На сделку, по словам Ринка, он пошел вынужденно – из-за боязни знакомого, который требовал ампулы и был связан с криминалом. За это, согласно протоколам допроса, химик получил свыше полутора тысяч долларов. «Новичком» была обработана телефонная трубка банкира Кивилиди – это привело к смерти не только его самого, но и его секретаря Зары Исмаиловой. Проблемы со здоровьем при этом были выявлены у телохранителя Кивилиди, понятых, уборщицы и восьми сотрудников милиции. Между тем во вторник в интервью государственному агентству РИА Новости Ринк сказал, что «Новичок» — это не вещество, а целая система химического оружия, разрабатывавшаяся в СССР. При этом позднее агентство подправило эти слова на фразу об абсурдности разговоров о формуле «Новичка» и о проекте с таким названием.

Власти Великобритании считают, что «Новичком» были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, и обвинили Россию в причастности к случившемся. Москва отрицает все претензии в свой адрес.

Россия продолжает требовать от Британии доказательств обвинений в отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сказал российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко: «Британия без каких-либо доказательств обвинила Россию в отравлении людей, и продолжает отказываться от сотрудничества. Мы не можем этого принять. Бремя доказательства лежит на британских властях. К этому времени никаких фактов не предъявлено ни Организации по запрещению химического оружия, ни нам, ни партнерам Великобритании в Европейском союзе, ни широкой публике. Мы не можем верить Британии на слово, ее утверждения должны быть подтверждены. Мы требуем полной прозрачности расследования и сотрудничества с Россией и Организацией по запрещению химического оружия». По словам Александра Яковенко, дочь экс-полковника ГРУ является российской гражданской, поэтому Москва должна иметь доступ к материалам дела.

Комментарии

17

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

nikitin43 22 марта 2018 | 22:04

яковенко показал карлоса ведущего распятого мальчика в коксе.

nanaryfive 22 марта 2018 | 22:06

nikitin43: Какел, всё о рассеи думаешь? Иди сарай хоть почисти.

patrik04 22 марта 2018 | 22:20

Химик, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам...

Леонид Ринк снабжал "Новичком" ближневосточные этнические преступные группировки.

nikitin43 22 марта 2018 | 22:08

nikitin43: раскопают бритты , доведут до суда как с убойным литвиненко , далее убойный Боинг , шойгу - мойгу приготовиться .

nikolashin2017 22 марта 2018 | 22:05

протоколы допросов с грифом "совершенно секретно":
типа "это не мы,у нас этого яда - завались..."

sirwalterscott 22 марта 2018 | 22:06

......«Новичок», продавал криминальным группировкам....
... а вот теперь его можно купить в любом охотничьем магазине.

glotov 22 марта 2018 | 22:06

"Англичок" - результат попытки скопировать "новичок" - был испытан на живых людях . Цинизм Мэй зашкаливает.

abuvgrobu 22 марта 2018 | 22:06

Ну, ясное дело, почему токсичные англосаксы до сих пор не пускают российских дипломатов к Скрипалям.. Англосаксы просто не рассчитали, от чего Скрипали, просто не умерли.. А сейчас англосаксам нужно время, чтобы их добить, как ненужных свидетелей.. Доказательства?.. А зачем?.. :))

metslag 22 марта 2018 | 22:07

В общем это ОВ было сделано в СССР.
Это было группа веществ (минимум 4).
Их скрыли от ОЗХО.
Сколько его сейчас и у кого оно ....

kottigr1 22 марта 2018 | 22:11

metslag: A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки

metslag 22 марта 2018 | 22:18

kottigr1: Я имел в виду не Мирзоянова, а Кирпичева

По утверждению Владимира Углева, который покинул НИИ в 1994 году, а ныне является пенсионером, в Вольском филиале ФГУП "ГосНИИОХТ" еще с 1972 года проводилась разработка и опытное производство новых отравляющих веществ.

"Для того, чтобы упростить восприятие материала, я перейду от названия "Новичок", которое стало теперь широко известным, к условно обозначенным мной по годам разработки четырем веществам. Три из них являются составной частью работ по программе "Фолиант", выполненных под научным руководством Петра Кирпичева, сотрудника Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Первое вещество нового класса фосфорорганических отравляющих веществ, назову его A-1972, было получено Кирпичевым в 1972-м году. В 1976-м году мною были получены два вещества: B-1976 и C-1976. Четвертое вещество, D-1980, было получено Кирпичевым в начале 1980-х годов. Все они относятся к группе так называемых "Новичков", но это название появилось не в НИИ.

Все четыре вещества относятся к ФОС (фосфорорганические соединения) нервно-паралитического действия, но различаются разными прекурсорами, способами получения и методами использования в качестве боевых отравляющих веществ.

Всего в научной группе, которую возглавлял Кирпичев, было получено несколько сот модификаций веществ этого класса. Так что с большой долей вероятности я могу говорить о том, что каких бы то ни было новых веществ, которые бы по своим токсическим свойствам превосходили указанные выше, нет", - рассказал господин Углев.

Поясняя цели, с которыми создавались названные вещества, Владимир Углев отметил, что "Новички" синтезировались по заказу Минобороны в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата "VХ".

pusin_patriot 22 марта 2018 | 22:13

metslag: Что значит скрыли от ОЗХО?
ХО их контроля - это армейские арсеналы, склады, ангары и спецхранилища на случай глобального шухера уровня страна на страну. Конечно нет арсеналов ХО уровня боеприпасов для глобального шухера.
Но обладая полностью методикой и средствами, ничего не мешает синтезировать его немножко для удобного случая, и это не будет армейским арсеналом под контролями ОЗХО.

pusin_patriot 22 марта 2018 | 22:07

Т.о. не только было, а производилось, синтезировалось и выносилось.
Что задокументировано в протоколах допросов, как следует из текста.

Это значит, что все эти государевы машки нам тупо, прямо, нагло врут, со всеми их телеканалами в прикрытии.

glebbalbesov 22 марта 2018 | 22:09

Вот честно могу поверить, что это сделало ФСБ, но еще больше поверю что это сделали английские спецслужбы. Уровень падает во всем мире катастрофически, того и жди реальной 3-ей мировой....

tks 22 марта 2018 | 22:10

И почему же тогда этого урода не посадили за соучастие?? Передал под давлением, но за штуку гринов? Интересно!

А где это товарищ Яковенко видел, чтобы подозреваемых знакомили с материалами следствия до его окончания??
Кстати, экспертам Организации по запрещению химического оружия уже британцы переделки образцы.

Так что пусть мордорашка не воняет.

tks 22 марта 2018 | 22:12

tks: сорян, т9: передали образцы

snikkersnepper 22 марта 2018 | 22:24

tks:

Вообще-то, того Ринка, что с Кивелиди (неясно, там Леонид или Игорь) как раз посадили.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 449 6 5135 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6311 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 338 6 6220 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 355 6 8167 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14854 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7486 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8551 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15776 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 74 6 5948 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7054 16.03
Kистория, общество, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2902218

5 114 6 11719 16.03
#слушать 01:45:27 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

+ Задержание Надежды Савченко Задержание Надежды Савченко Ранее сегодня парламентарии лишили Савченко депутатской неприкосновенности и дали согласие на её арест…

5 76 6 6525 16:49
8читать ;смотреть
Kсавченко, украина, общество, политика, власть, мнения
Новости

Химик , который рассказал о программе «Новичок», в 90-е годы продавал это вещество криминальным группировкам Речь идет о расследовании убийства в 1995 году банкира Ивана Кивилиди…

5 65 6 5752
Новости

Савченко задержана в здании Рады по подозрению в подготовке госпереворота Депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота…

5 58 6 5138
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Да как же вы могли объединиться с Собчак»? Что конкретно вы можете ей предъявить, какой конкретно политический грех? Я таких не знаю. Зато знаю другое: от нас, оппозиции, постоянно требуют объединения. Но, простите, а кто у нас готов объединиться?..

5 96 6 8717 15:45
Kполитика, власть, общество, собчак, оппозиция, мнения
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16119 18.03
Kвыборы, путин, события

Популярное за неделю

Новости

Журналист «Настоящего времени» рассказал о домогательствах со стороны Жириновского о его словам, политик повел себя «недвусмысленно», когда журналист подошел к нему за комментарием на премии «Мисс Россия»...

5 74 6 22007
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 172719 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 182 6 23434 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 555 6 277882 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 299 6 221154 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6807105
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3361344

Сегодня в эфире