Химик, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам
Химик Леонид Ринк, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам. Это следует из протоколов допроса ученого по делу об убийстве банкира Ивана Кивилиди в 1995 году.
Вещество «Новичок» Леонид Ринк синтезировал в режимном государственном учреждении, после чего хранил полученные ампулы у себя в гараже, пишет «Новая газета». По ее данным, в ходе допроса по делу об убийстве банкира Ивана Кивилиди, химик признался, что знал, кому передавал отравляющее вещество. На сделку, по словам Ринка, он пошел вынужденно – из-за боязни знакомого, который требовал ампулы и был связан с криминалом. За это, согласно протоколам допроса, химик получил свыше полутора тысяч долларов. «Новичком» была обработана телефонная трубка банкира Кивилиди – это привело к смерти не только его самого, но и его секретаря Зары Исмаиловой. Проблемы со здоровьем при этом были выявлены у телохранителя Кивилиди, понятых, уборщицы и восьми сотрудников милиции. Между тем во вторник в интервью государственному агентству РИА Новости Ринк сказал, что «Новичок» — это не вещество, а целая система химического оружия, разрабатывавшаяся в СССР. При этом позднее агентство подправило эти слова на фразу об абсурдности разговоров о формуле «Новичка» и о проекте с таким названием.
Власти Великобритании считают, что «Новичком» были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, и обвинили Россию в причастности к случившемся. Москва отрицает все претензии в свой адрес.
Россия продолжает требовать от Британии доказательств обвинений в отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сказал российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко: «Британия без каких-либо доказательств обвинила Россию в отравлении людей, и продолжает отказываться от сотрудничества. Мы не можем этого принять. Бремя доказательства лежит на британских властях. К этому времени никаких фактов не предъявлено ни Организации по запрещению химического оружия, ни нам, ни партнерам Великобритании в Европейском союзе, ни широкой публике. Мы не можем верить Британии на слово, ее утверждения должны быть подтверждены. Мы требуем полной прозрачности расследования и сотрудничества с Россией и Организацией по запрещению химического оружия». По словам Александра Яковенко, дочь экс-полковника ГРУ является российской гражданской, поэтому Москва должна иметь доступ к материалам дела.
Комментарии17
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nikitin43 22 марта 2018 | 22:04
яковенко показал карлоса ведущего распятого мальчика в коксе.
nanaryfive 22 марта 2018 | 22:06
nikitin43: Какел, всё о рассеи думаешь? Иди сарай хоть почисти.
patrik04 22 марта 2018 | 22:20
Химик, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам...
Леонид Ринк снабжал "Новичком" ближневосточные этнические преступные группировки.
nikitin43 22 марта 2018 | 22:08
nikitin43: раскопают бритты , доведут до суда как с убойным литвиненко , далее убойный Боинг , шойгу - мойгу приготовиться .
nikolashin2017 22 марта 2018 | 22:05
протоколы допросов с грифом "совершенно секретно":
типа "это не мы,у нас этого яда - завались..."
sirwalterscott 22 марта 2018 | 22:06
......«Новичок», продавал криминальным группировкам....
... а вот теперь его можно купить в любом охотничьем магазине.
glotov 22 марта 2018 | 22:06
"Англичок" - результат попытки скопировать "новичок" - был испытан на живых людях . Цинизм Мэй зашкаливает.
abuvgrobu 22 марта 2018 | 22:06
Ну, ясное дело, почему токсичные англосаксы до сих пор не пускают российских дипломатов к Скрипалям.. Англосаксы просто не рассчитали, от чего Скрипали, просто не умерли.. А сейчас англосаксам нужно время, чтобы их добить, как ненужных свидетелей.. Доказательства?.. А зачем?.. :))
metslag 22 марта 2018 | 22:07
В общем это ОВ было сделано в СССР.
Это было группа веществ (минимум 4).
Их скрыли от ОЗХО.
Сколько его сейчас и у кого оно ....
kottigr1 22 марта 2018 | 22:11
metslag: A-232, "Новичок-5" - испытания боеприпасов с этими ОВ завершились лишь в 1991-1992 гг. уже после появления РФ.
"Новичок-5" — бинарное ОВ на основе A-232. По токсичности в пять-восемь раз превосходит VX. Ведущие разработчики — И. Васильев и А. Железняков (ГНИИОХТ, Москва).
"Новичок-7" — бинарное ОВ на основе А-230 с летучестью, как у зомана, но в десять раз токсичнее. Ведущий разработчик — Г. И. Дрозд (ГНИИОХТ, Москва).
Производился в Новочебоксарске, в Волгограде, в Шиханах.
Около Нукуса (Узбекистан) располагался лишь испытательный полигон и там он не производился..
Мирзаянов Вил Султанович известен только тем, что впервые рассказал об этом ОВ и в числе его разработчиков никогда не значился. Мирзаянов в течение 26 лет проработал в ГосНИИОХТе (Государственном научно-исследовательском институте органической химии и технологии) - главном военном центре Советского Союза по производству химоружия. Он возглавлял подразделение контрразведки, которое вело наблюдение за прилегающей территорией, чтобы не допустить утечки
metslag 22 марта 2018 | 22:18
kottigr1: Я имел в виду не Мирзоянова, а Кирпичева
По утверждению Владимира Углева, который покинул НИИ в 1994 году, а ныне является пенсионером, в Вольском филиале ФГУП "ГосНИИОХТ" еще с 1972 года проводилась разработка и опытное производство новых отравляющих веществ.
"Для того, чтобы упростить восприятие материала, я перейду от названия "Новичок", которое стало теперь широко известным, к условно обозначенным мной по годам разработки четырем веществам. Три из них являются составной частью работ по программе "Фолиант", выполненных под научным руководством Петра Кирпичева, сотрудника Государственного НИИ органической химии и технологии (ГОСНИИОХТ). Первое вещество нового класса фосфорорганических отравляющих веществ, назову его A-1972, было получено Кирпичевым в 1972-м году. В 1976-м году мною были получены два вещества: B-1976 и C-1976. Четвертое вещество, D-1980, было получено Кирпичевым в начале 1980-х годов. Все они относятся к группе так называемых "Новичков", но это название появилось не в НИИ.
Все четыре вещества относятся к ФОС (фосфорорганические соединения) нервно-паралитического действия, но различаются разными прекурсорами, способами получения и методами использования в качестве боевых отравляющих веществ.
Всего в научной группе, которую возглавлял Кирпичев, было получено несколько сот модификаций веществ этого класса. Так что с большой долей вероятности я могу говорить о том, что каких бы то ни было новых веществ, которые бы по своим токсическим свойствам превосходили указанные выше, нет", - рассказал господин Углев.
Поясняя цели, с которыми создавались названные вещества, Владимир Углев отметил, что "Новички" синтезировались по заказу Минобороны в качестве заменителя советского аналога американского нервно-паралитического препарата "VХ".
pusin_patriot 22 марта 2018 | 22:13
metslag: Что значит скрыли от ОЗХО?
ХО их контроля - это армейские арсеналы, склады, ангары и спецхранилища на случай глобального шухера уровня страна на страну. Конечно нет арсеналов ХО уровня боеприпасов для глобального шухера.
Но обладая полностью методикой и средствами, ничего не мешает синтезировать его немножко для удобного случая, и это не будет армейским арсеналом под контролями ОЗХО.
pusin_patriot 22 марта 2018 | 22:07
Т.о. не только было, а производилось, синтезировалось и выносилось.
Что задокументировано в протоколах допросов, как следует из текста.
Это значит, что все эти государевы машки нам тупо, прямо, нагло врут, со всеми их телеканалами в прикрытии.
glebbalbesov 22 марта 2018 | 22:09
Вот честно могу поверить, что это сделало ФСБ, но еще больше поверю что это сделали английские спецслужбы. Уровень падает во всем мире катастрофически, того и жди реальной 3-ей мировой....
tks 22 марта 2018 | 22:10
И почему же тогда этого урода не посадили за соучастие?? Передал под давлением, но за штуку гринов? Интересно!
А где это товарищ Яковенко видел, чтобы подозреваемых знакомили с материалами следствия до его окончания??
Кстати, экспертам Организации по запрещению химического оружия уже британцы переделки образцы.
Так что пусть мордорашка не воняет.
tks 22 марта 2018 | 22:12
tks: сорян, т9: передали образцы
snikkersnepper 22 марта 2018 | 22:24
tks:
Вообще-то, того Ринка, что с Кивелиди (неясно, там Леонид или Игорь) как раз посадили.