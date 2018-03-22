Химик, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам...

Химик Леонид Ринк, рассказавший о программе по созданию вещества «Новичок», продавал это вещество криминальным группировкам. Это следует из протоколов допроса ученого по делу об убийстве банкира Ивана Кивилиди в 1995 году.

Вещество «Новичок» Леонид Ринк синтезировал в режимном государственном учреждении, после чего хранил полученные ампулы у себя в гараже, пишет «Новая газета». По ее данным, в ходе допроса по делу об убийстве банкира Ивана Кивилиди, химик признался, что знал, кому передавал отравляющее вещество. На сделку, по словам Ринка, он пошел вынужденно – из-за боязни знакомого, который требовал ампулы и был связан с криминалом. За это, согласно протоколам допроса, химик получил свыше полутора тысяч долларов. «Новичком» была обработана телефонная трубка банкира Кивилиди – это привело к смерти не только его самого, но и его секретаря Зары Исмаиловой. Проблемы со здоровьем при этом были выявлены у телохранителя Кивилиди, понятых, уборщицы и восьми сотрудников милиции. Между тем во вторник в интервью государственному агентству РИА Новости Ринк сказал, что «Новичок» — это не вещество, а целая система химического оружия, разрабатывавшаяся в СССР. При этом позднее агентство подправило эти слова на фразу об абсурдности разговоров о формуле «Новичка» и о проекте с таким названием.

Власти Великобритании считают, что «Новичком» были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, и обвинили Россию в причастности к случившемся. Москва отрицает все претензии в свой адрес.

Россия продолжает требовать от Британии доказательств обвинений в отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сказал российский посол в Соединенном Королевстве Александр Яковенко: «Британия без каких-либо доказательств обвинила Россию в отравлении людей, и продолжает отказываться от сотрудничества. Мы не можем этого принять. Бремя доказательства лежит на британских властях. К этому времени никаких фактов не предъявлено ни Организации по запрещению химического оружия, ни нам, ни партнерам Великобритании в Европейском союзе, ни широкой публике. Мы не можем верить Британии на слово, ее утверждения должны быть подтверждены. Мы требуем полной прозрачности расследования и сотрудничества с Россией и Организацией по запрещению химического оружия». По словам Александра Яковенко, дочь экс-полковника ГРУ является российской гражданской, поэтому Москва должна иметь доступ к материалам дела.