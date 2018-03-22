Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении аэропорта Шереметьево

Это связано с ограничением допуска таксомоторных парков. Аналогичное дело служба ранее возбудила в отношении аэропорта Домодедово. В ведомстве предупреждали, что расследование коснется всех трех аэропортов московского авиаузла. Сейчас там существуют ограничения на въезд такси на ближайшую к зданию аэропорта дорогу. У такси с допуском к первой линии зачастую оказываются завышенные тарифы, передает ТАСС. В Антимонопольной службе грозятся штрафами.