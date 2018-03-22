Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом с поста госсекретаря США, назвал Вашингтон «злым городом»

На прощальной встрече с сотрудниками Госдепаратмента он призвал бывших коллег старательно выполнять свои обязанности. Соединенные штаты, по словам Тиллерсона, сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности. 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинут Майкл Помпео, занимающий пост директора ЦРУ. Теперь кандидатуру Помпео должен утвердить Сенат Конгресса США.