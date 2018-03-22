Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом с поста госсекретаря США, назвал Вашингтон «злым городом»
На прощальной встрече с сотрудниками Госдепаратмента он призвал бывших коллег старательно выполнять свои обязанности. Соединенные штаты, по словам Тиллерсона, сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности. 13 марта президент США Дональд Трамп объявил о масштабной кадровой перестановке в своей администрации: Тиллерсон был уволен с поста госсекретаря США, а на его место выдвинут Майкл Помпео, занимающий пост директора ЦРУ. Теперь кандидатуру Помпео должен утвердить Сенат Конгресса США.
Комментарии5
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dobro_vam_v_dom 22 марта 2018 | 21:37
Прозрение у Рекса поздновато пришло...
zularin12 22 марта 2018 | 21:37
Теперь госдеп станет ещё тупее и безответственней.
metslag 22 марта 2018 | 21:49
zularin12: Они там все тупые, американцы-то, это еще Задорнов сказал.
Что не мешает им регулярно ставить тебя раком и пользовать.
А ты утешайся , что это они от тупости.
Вот поумнеют и тогда ты их ... а пока ... тупые.
captainobvious 22 марта 2018 | 21:38
"злые вы, уйду я от вас" (С)
metslag 22 марта 2018 | 21:52
captainobvious: В России так с орденоносцами не поступают.
Им другую работу дают.
А этому теперь куда? Старое место занято, нового лишился
Только в бомжи.