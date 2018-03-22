Главы избиркомов сменятся, по меньшей мере, в двух российских регионах

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сейчас еще проводится проверка. Цель Центризбиркома, добавила его председатель, – добиться, чтобы на выборах не происходило таких вопиющих фактов, когда прямо под камеру вбрасывают бюллетени. Памфилова уверена, что в участковых комиссиях должны быть те люди, которые понимают важность избирательной системы для России.