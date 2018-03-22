Главы избиркомов сменятся, по меньшей мере, в двух российских регионах
По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, сейчас еще проводится проверка. Цель Центризбиркома, добавила его председатель, – добиться, чтобы на выборах не происходило таких вопиющих фактов, когда прямо под камеру вбрасывают бюллетени. Памфилова уверена, что в участковых комиссиях должны быть те люди, которые понимают важность избирательной системы для России.
Комментарии6
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michaelt 22 марта 2018 | 21:36
Ну то есть "не прямо под камеру" можно?
nikitin43 22 марта 2018 | 21:45
michaelt: и чё теперь дочку предизбиркома теперя посадят за то что задавила двух женщин ?
airjeff 22 марта 2018 | 22:19
michaelt: надо было "криво под камеру"
petrovitchcolyan 22 марта 2018 | 22:21
michaelt:
А смысл ?
Все подписанные бюлетни давно уже лежат в столе у Путина за три месяца до "выборов"
puteshestvennik 22 марта 2018 | 21:48
Конечно а то совсем обалдели уже и камеру лень отвернуть.
perrrkele_satttana 22 марта 2018 | 21:53
Совершено тяжкое преступление: подлог, подрыв основ государственного строя, действия равные терроризму. За это увольнять? А может судить??