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21:31, 22 марта 2018

СМИ: Сотрудники ФСБ подрались в Грозном с полицейскими

Сотрудники ФСБ подрались в Грозном с полицейскими, утверждает издание «Кавказ.Реалии». По его сведениям, это произошло в тот момент, когда стражи порядка пытались задержать силовиков за покупку алкоголя. Инцидент произошел возле супермаркета «Лента» на окраине Грозного еще в начале марта. Как пишет интернет-издание, сотрудники ФСБ купили алкоголь в винно-водочном отделе и попытались выехать со стоянки. На парковке их остановили местные полицейские в штатском, которые вели «негласный контроль» за тем, чтобы жители Чечни не покупали спиртное, отбирали купленное и проводили воспитательные беседы. Командированные силовики оказали яростное сопротивление, но уже на второй день после инцидента полицейский «контроль» над «Лентой» сняли.

Комментарии

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aleksandr39 22 марта 2018 | 21:34

Получается что русские подрались с чеченцами ?

ostapbey 22 марта 2018 | 21:46

aleksandr39: прочитай текст еще раз, опустив слово КУПИЛИ.

Потом подумай и засмейся.
Слово КУПИЛИ там лишнее. В сочетании с остальными словами.
Даже..

midnightblues 22 марта 2018 | 21:59

aleksandr39: Бред
Зачем тогда продавать алкоголь,если это запрещено??
Второй вопрос возникающий-это вообще что за общество 10 века и нахр жить в одной стране с этой публикой

ostapbey 22 марта 2018 | 22:07

midnightblues: ты видел чтоб участники контртеррористических операций ПОКУПАЛИ выпивку?
Или какое нибудь другое БУХЛО а деревне?
Ну тогда да...
Даже..;

i_c_e 22 марта 2018 | 21:35

Х..ра себе у них там в Чечне бизнес. Покупают, на улице у покупателей отнимают, и обратно на полку в магазине ставят. Думаю, в данном случае ФСБшники были на правильной стороне.

kottigr1 22 марта 2018 | 21:43

i_c_e: Надеюсь ФСБшники успели снять штаны и извиниться перед Рамзаном ?...

rabin_tagor 22 марта 2018 | 22:17

kottigr1: неправильно, у Рамзана Ахматовича малиновые штаны:
2 раза КУ.

john_connor 22 марта 2018 | 21:35

"бухло" как главная "путинская скрепа" - не подвластна Кадырову )))

plank1957 22 марта 2018 | 21:37

Интересно, кто кому навалял? Жаль, что до стрельбы дело не дошло.

tks 22 марта 2018 | 21:57

plank1957: Да, кто кого: нукеры Кадыра или преторианцы Пути?

tks 22 марта 2018 | 22:04

plank1957: Жаль, что не на танках были, а то показали бы биатлон! )))

fikus74 22 марта 2018 | 21:38

кадыровцы вы дебилы.

blahovdav 22 марта 2018 | 22:07

fikus74: кадыровцы вы дебилы./// Это оскорбуха 77% населения россии, ныне благодарные бородачам за отпиленные головы их детей и отцов...

putin_itogy 22 марта 2018 | 21:38

Чекистские алкаши нарвались на суровых чеченских мужиков..
Получили по заслугам.
Это вам не в рассии борзеть и понтоваться,
своими корочками "смерш"- смерть шарамыгам.

pablo_moderator 22 марта 2018 | 21:52

putin_itogy:

где написано , что получили по заслугам ?
а чё не написал , что валялись на асфальте штабелями ?
дуралей !

vilingrad 22 марта 2018 | 21:40

Распадается крепкое силовое единство?

mobile_actor 22 марта 2018 | 21:51

vilingrad: Единства между ФСБ и кадыровцами в Чечне никогда не было.

kokeshi 22 марта 2018 | 21:57

mobile_actor: вот вот. Одна и надежда на их взаимную ненависть.

popov_m 22 марта 2018 | 21:44

"Пол литра, вдребезги, да я тебя ..." Операция "Ы"

alex_melnikov Алексей Мельников 22 марта 2018 | 21:46

Попали под friendly fire

sab171 22 марта 2018 | 21:46

после такого, боярка из аптеки за радость пойдет, страна контрастов.

golovneli 22 марта 2018 | 21:49

Ну что скажешь, наверное чеченцы имеют право устанавливать в своей стране те порядки, которые приемлимы с учетом законов шариата.
Это право они завоевали, а не получили в подарок

andre_klimov 22 марта 2018 | 21:57

golovneli:
Вот именно - "в своей стране". :)

tks 22 марта 2018 | 22:00

golovneli: и дань - завоевали тоже.

ivmi 22 марта 2018 | 21:50

"местные полицейские в штатском... отбирали купленное..."

tks 22 марта 2018 | 21:55

Мусорам кадырки более делать нефиг, окромя как вино-водочные отделы пасти? А, вспомнил: они ещё геев пасут, но видимо те уже кончились, пришлось в винные лавки податься...

peresvet73 22 марта 2018 | 21:55

Бородатые эфэсбешники подрались с бородочами-полицейскими.

irinakingsize1 22 марта 2018 | 22:03

Им бы Жириновского подогнать - хороший замес бы получился

nadin57 22 марта 2018 | 22:03

Если нельзя водку покупать, то зачем ее вообще в магазины завозят и продают??

pnh__ptn 22 марта 2018 | 22:03



Звонок в "скорую помощь": - Простите, я понимаю, что не туда звоню, но тут менты с пожарными дерутся!


mavreh 22 марта 2018 | 22:05

За бухло и завалить могли бы.
И ничего бы им не было..
Молодые видать, не матёрые..

mavviomi 22 марта 2018 | 22:09

Русские жили в стране Русь. В России живет мордва. Мордва подралась с чеченцами. Весь мир театр, и только кацапы живут в цирке, так ведь? Жалко не показали как эти клоуны полируют друг другу мордяки.

ostapbey 22 марта 2018 | 22:16

mavviomi: если они жили в стране РУСЬ, то почему они сами себя назвали РУССКИЕ?
жители Италии почему-то не итальянские а во Франции живут не французские!
А вот если отдать рабов в Италию, то рабы становятся ИТАЛЬЯНСКИЕ!!
Петр I знал и лингвистику и грамматику.
Даже..

polba 22 марта 2018 | 22:16

mavviomi: Вы попутали. Цирк - основа государственности нэзалэжной Украины... ибо именно там нэзалежность была впервые провозглашена.

ostapbey 22 марта 2018 | 22:19

polba: погнали поклонников русского мира на дроте в цирк Залежной России?
Залежалой.
Даже.

polba 22 марта 2018 | 22:25

ostapbey: Не, германский попка Скоропадский объявил о создании "украинской державы" именно в цирке... кстати, скоро годовщина - 100 лет. Праздновать будете?

waytothesun 22 марта 2018 | 22:13

Чуму на оба ваших дома!

airjeff 22 марта 2018 | 22:14

не понял, зачем продавать, если купить нельзя?

ansata 22 марта 2018 | 22:24

На святое покусились На бухло!

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