СМИ: Сотрудники ФСБ подрались в Грозном с полицейскими
Сотрудники ФСБ подрались в Грозном с полицейскими, утверждает издание «Кавказ.Реалии». По его сведениям, это произошло в тот момент, когда стражи порядка пытались задержать силовиков за покупку алкоголя. Инцидент произошел возле супермаркета «Лента» на окраине Грозного еще в начале марта. Как пишет интернет-издание, сотрудники ФСБ купили алкоголь в винно-водочном отделе и попытались выехать со стоянки. На парковке их остановили местные полицейские в штатском, которые вели «негласный контроль» за тем, чтобы жители Чечни не покупали спиртное, отбирали купленное и проводили воспитательные беседы. Командированные силовики оказали яростное сопротивление, но уже на второй день после инцидента полицейский «контроль» над «Лентой» сняли.
Комментарии39
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aleksandr39 22 марта 2018 | 21:34
Получается что русские подрались с чеченцами ?
ostapbey 22 марта 2018 | 21:46
aleksandr39: прочитай текст еще раз, опустив слово КУПИЛИ.
Потом подумай и засмейся.
Слово КУПИЛИ там лишнее. В сочетании с остальными словами.
Даже..
midnightblues 22 марта 2018 | 21:59
aleksandr39: Бред
Зачем тогда продавать алкоголь,если это запрещено??
Второй вопрос возникающий-это вообще что за общество 10 века и нахр жить в одной стране с этой публикой
ostapbey 22 марта 2018 | 22:07
midnightblues: ты видел чтоб участники контртеррористических операций ПОКУПАЛИ выпивку?
Или какое нибудь другое БУХЛО а деревне?
Ну тогда да...
Даже..;
i_c_e 22 марта 2018 | 21:35
Х..ра себе у них там в Чечне бизнес. Покупают, на улице у покупателей отнимают, и обратно на полку в магазине ставят. Думаю, в данном случае ФСБшники были на правильной стороне.
kottigr1 22 марта 2018 | 21:43
i_c_e: Надеюсь ФСБшники успели снять штаны и извиниться перед Рамзаном ?...
rabin_tagor 22 марта 2018 | 22:17
kottigr1: неправильно, у Рамзана Ахматовича малиновые штаны:
2 раза КУ.
john_connor 22 марта 2018 | 21:35
"бухло" как главная "путинская скрепа" - не подвластна Кадырову )))
plank1957 22 марта 2018 | 21:37
Интересно, кто кому навалял? Жаль, что до стрельбы дело не дошло.
tks 22 марта 2018 | 21:57
plank1957: Да, кто кого: нукеры Кадыра или преторианцы Пути?
tks 22 марта 2018 | 22:04
plank1957: Жаль, что не на танках были, а то показали бы биатлон! )))
fikus74 22 марта 2018 | 21:38
кадыровцы вы дебилы.
blahovdav 22 марта 2018 | 22:07
fikus74: кадыровцы вы дебилы./// Это оскорбуха 77% населения россии, ныне благодарные бородачам за отпиленные головы их детей и отцов...
putin_itogy 22 марта 2018 | 21:38
Чекистские алкаши нарвались на суровых чеченских мужиков..
Получили по заслугам.
Это вам не в рассии борзеть и понтоваться,
своими корочками "смерш"- смерть шарамыгам.
pablo_moderator 22 марта 2018 | 21:52
putin_itogy:
где написано , что получили по заслугам ?
а чё не написал , что валялись на асфальте штабелями ?
дуралей !
vilingrad 22 марта 2018 | 21:40
Распадается крепкое силовое единство?
mobile_actor 22 марта 2018 | 21:51
vilingrad: Единства между ФСБ и кадыровцами в Чечне никогда не было.
kokeshi 22 марта 2018 | 21:57
mobile_actor: вот вот. Одна и надежда на их взаимную ненависть.
popov_m 22 марта 2018 | 21:44
"Пол литра, вдребезги, да я тебя ..." Операция "Ы"
alex_melnikov Алексей Мельников 22 марта 2018 | 21:46
Попали под friendly fire
sab171 22 марта 2018 | 21:46
после такого, боярка из аптеки за радость пойдет, страна контрастов.
golovneli 22 марта 2018 | 21:49
Ну что скажешь, наверное чеченцы имеют право устанавливать в своей стране те порядки, которые приемлимы с учетом законов шариата.
Это право они завоевали, а не получили в подарок
andre_klimov 22 марта 2018 | 21:57
golovneli:
Вот именно - "в своей стране". :)
tks 22 марта 2018 | 22:00
golovneli: и дань - завоевали тоже.
ivmi 22 марта 2018 | 21:50
"местные полицейские в штатском... отбирали купленное..."
tks 22 марта 2018 | 21:55
Мусорам кадырки более делать нефиг, окромя как вино-водочные отделы пасти? А, вспомнил: они ещё геев пасут, но видимо те уже кончились, пришлось в винные лавки податься...
peresvet73 22 марта 2018 | 21:55
Бородатые эфэсбешники подрались с бородочами-полицейскими.
irinakingsize1 22 марта 2018 | 22:03
Им бы Жириновского подогнать - хороший замес бы получился
nadin57 22 марта 2018 | 22:03
Если нельзя водку покупать, то зачем ее вообще в магазины завозят и продают??
pnh__ptn 22 марта 2018 | 22:03
Звонок в "скорую помощь": - Простите, я понимаю, что не туда звоню, но тут менты с пожарными дерутся!
mavreh 22 марта 2018 | 22:05
За бухло и завалить могли бы.
И ничего бы им не было..
Молодые видать, не матёрые..
mavviomi 22 марта 2018 | 22:09
Русские жили в стране Русь. В России живет мордва. Мордва подралась с чеченцами. Весь мир театр, и только кацапы живут в цирке, так ведь? Жалко не показали как эти клоуны полируют друг другу мордяки.
ostapbey 22 марта 2018 | 22:16
mavviomi: если они жили в стране РУСЬ, то почему они сами себя назвали РУССКИЕ?
жители Италии почему-то не итальянские а во Франции живут не французские!
А вот если отдать рабов в Италию, то рабы становятся ИТАЛЬЯНСКИЕ!!
Петр I знал и лингвистику и грамматику.
Даже..
polba 22 марта 2018 | 22:16
mavviomi: Вы попутали. Цирк - основа государственности нэзалэжной Украины... ибо именно там нэзалежность была впервые провозглашена.
ostapbey 22 марта 2018 | 22:19
polba: погнали поклонников русского мира на дроте в цирк Залежной России?
Залежалой.
Даже.
polba 22 марта 2018 | 22:25
ostapbey: Не, германский попка Скоропадский объявил о создании "украинской державы" именно в цирке... кстати, скоро годовщина - 100 лет. Праздновать будете?
waytothesun 22 марта 2018 | 22:13
Чуму на оба ваших дома!
airjeff 22 марта 2018 | 22:14
не понял, зачем продавать, если купить нельзя?
ansata 22 марта 2018 | 22:24
На святое покусились На бухло!