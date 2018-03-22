Одного из полицейских, который пострадал при расследовании покушения на Скрипаля, выписали из больницы

Одного из полицейских, который пострадал при расследовании покушения на экс-офицера ГРУ в Британии, выписали из больницы. Ник Бейли при выходе из больницы заметил, что повседневная жизнь для него, видимо, теперь никогда не станет прежней, передает ВВС. Только на прошлой неделе стало известно, что он вышел из критического состояния. Сегодня газета The Daily Mail написала, что в больницу попал второй полицейский, который участвовал в расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем и его дочерью. По сведения телеканала Sky News, состояние обоих россиян врачи по-прежнему оценивают как критическое. И опасаются ухудшения.