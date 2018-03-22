Одного из полицейских, который пострадал при расследовании покушения на Скрипаля, выписали из больницы
Одного из полицейских, который пострадал при расследовании покушения на экс-офицера ГРУ в Британии, выписали из больницы. Ник Бейли при выходе из больницы заметил, что повседневная жизнь для него, видимо, теперь никогда не станет прежней, передает ВВС. Только на прошлой неделе стало известно, что он вышел из критического состояния. Сегодня газета The Daily Mail написала, что в больницу попал второй полицейский, который участвовал в расследовании инцидента с Сергеем Скрипалем и его дочерью. По сведения телеканала Sky News, состояние обоих россиян врачи по-прежнему оценивают как критическое. И опасаются ухудшения.
Комментарии26
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putin_itogy 22 марта 2018 | 21:34
Поправляйтесь уважаемые английские Бобби!
русские не пройдут.
vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 21:37
Тупые англичане так спешили к российским выборам, что сами себя потравили... как тараканов ;))
Лошары.
haldey 22 марта 2018 | 21:40
putin_itogy: Лизнул, та лизнул. Прогиб засчитан, хруст в Лондоне услышан! ЗачОт...
tariel_01 22 марта 2018 | 21:42
haldey:
Англосакс живучим оказался. Может ему ложку полония за шиворот насыпать?
metslag 22 марта 2018 | 21:55
haldey: А что нужно тихо орудовать язычком в заднице начальника. как это ты делаешь?
Ну продемонстрируй мастер-класс.
dobro_vam_v_dom 22 марта 2018 | 21:34
Конечно, его жизнь теперь изменится.
Он станет наглядным примером "жертв путинского режима"...
shlevet 22 марта 2018 | 21:35
Я преклоняюсь перед этим полицейским, его не взяло наше ОВ, которое в 10 мощнее VX
pusin_patriot 22 марта 2018 | 21:42
shlevet: Им общий антидот вкололи от группы отравляющих, по их описанию, это раз.
Второе, он прибыл на место уже совершенного деяния на остатки от концентрации.
kotopes 22 марта 2018 | 21:49
pusin_patriot: Вообще-то разработчик отравы сам утверждает, что антидота от неё нет.
pusin_patriot 22 марта 2018 | 21:52
kotopes: Зачем вы врёте?
"Первая помощь — атропин и афин (холинолитические средства, используемые в качестве антидотов фосфорорганических отравляющих веществ). «Еще были разработаны другие антидоты, более сильные. Они есть, они помогают, чтобы как бы прекратить, остановить действие этого отравляющего вещества. Но! Они не вылечивают человека», — отметил Мирзаянов."
tariel_01 22 марта 2018 | 21:56
kotopes:
У этих русских ватников все есть.
Они в качестве антидота паленый боярышник используют. Причем всегда успешно. Видимо и полицаю влили поллитру этого целебного зелья.
metslag 22 марта 2018 | 21:58
kotopes: Специфического нет.
Неспецифический от этой группы ОВ- атропин.
sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 21:44
shlevet: Та че ему " новичек" , он из Темзы воду спокойно пьет и ничего ,только третья рука онемела и странной сыпью покрылась!
glotov 22 марта 2018 | 21:45
shlevet: Какое ваше ОВ? Если у вас есть сведения, вы обязаны их обнародовать, как честный человек. Если нет, то Вы - балаболушко.
tariel_01 22 марта 2018 | 21:52
glotov:
У русских есть еще много секретного оружия. Шапка невидимка, меч-сто голов с плеч, ковер-самолет, скатерть самобранка...
Тупое американское быдло даже не представляет, что мы их когда-нибудь утопим, если они на нас свои ракеты пустят.
echo_shar 22 марта 2018 | 21:58
shlevet: dobro_vam_v_dom:
Будет весело наблюдать извинения Терезки и Борюсика, когда откроется правда! ))))
tariel_01 22 марта 2018 | 22:05
echo_shar:
Не исключено, что Скрипали таки вырвутся из британского плена, спрячутся в российском посольстве, пригласят журналистов со всего мира, и расскажут таки как британские головорезы пытались их ликвидировать, как сакральных жертв.
tariel_01 22 марта 2018 | 21:35
Поговаривают что Ник Бейли после отравления видит через стены и понимает языке зверей и птиц.
sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 21:37
tariel_01: Ага , но самое главное ,он утверждает что постоянно слышит и видит Путина !)
tks 22 марта 2018 | 21:44
Желаю ему здоровья, и успешно подать и выиграть иск против путинской Мордорашки.
tariel_01 22 марта 2018 | 21:47
tks:
Поздно. После профилактики Новичка, каждый человек автоматически становится отмороженным путиноидом.
kvam 22 марта 2018 | 21:45
заметил, что повседневная жизнь для него, видимо, теперь никогда не станет прежней,
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Конечно, теперь он звезда .)))
glotov 22 марта 2018 | 21:49
kvam: Да нет, похоже, там по мужской линии все плохо стало. Пичалька. Свои же стерилизовали.
polba 22 марта 2018 | 22:00
Хм... получается, что человека с тяжелейшим отравлением нервно-паралитическим ОВ, только-только вышедшего из комы (так про него писали всего пару дней назад), просто выкинули из британской специализированной клиники?
И что, есть люди (местное хомячиное стадо не в счёт), всерьёз воспринимающее этот бред?
abuvgrobu 22 марта 2018 | 22:03
От этого боевого газа хоть кто-нибудь помрёт ?
tariel_01 22 марта 2018 | 22:10
abuvgrobu:
От такого газа даже тараканы не дохнут.