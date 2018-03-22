Одиночные пикеты планируют провести завтра у стен Госдумы
Это связано со скандалом вокруг депутата Леонида Слуцкого и решения комиссии по этике, которая не нашла признаков домогательств со стороны парламентария к журналисткам. По словам организаторов пикетов, они хотят привлечь внимание к самой проблеме домогательств, которые происходят не только в стенах парламента, но и в офисах и в учебных заведениях. Акция планируется на ранее утро, когда депутаты съезжаются на пленарное заседание.
Комментарии2
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vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 21:32
Но ведь Слуцкий - НЕ ГЕЙ !
aleksandr39 22 марта 2018 | 21:32
Судя по всему Слуцкий скоро возглавит ГОСДУРУ .