Нападающий Златан Ибрагимович покинул клуб Манчестер Юнайтед

С сегодняшнего дня прекращает действовать его контракт с командой. Британская пресса пишет, что Ибрагимович собирается переехать в Соединенные Штаты и выступать там за клуб Лос-Анджелес Гэлакси. Последний раз 36-летний футболист выступал за Юнайтед в конце прошлого года.