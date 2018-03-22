Нападающий Златан Ибрагимович покинул клуб Манчестер Юнайтед
С сегодняшнего дня прекращает действовать его контракт с командой. Британская пресса пишет, что Ибрагимович собирается переехать в Соединенные Штаты и выступать там за клуб Лос-Анджелес Гэлакси. Последний раз 36-летний футболист выступал за Юнайтед в конце прошлого года.
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