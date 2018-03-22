Марка Цукерберга вызывают в Конгресс США
Основателя и владельцасоциальной сети Фейсбук Марка Цукерберга вызывают в Конгресс США. Комитет по энергетике и торговле палаты представителей недоволен разъяснениями миллиардера по следам скандала утечки личных данных пользователей. Сроки дачи показаний сейчас уточняются. Цукерберг обещает принять меры, чтобы не допустить скандала подобного тому, который разгорелся вокруг британской компании Кембридж Аналитика. Ее подозревают в том, что она незаконно получила личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети и сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Марк Цукерберг, со своей стороны, признал ошибку администрации Фейсбука.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
nikitin43 22 марта 2018 | 21:10
пора и унылого лузера с огромными убытками сечина вызвать на порку к жирику .
aleksandr39 22 марта 2018 | 21:20
Почему признал ,почему не сказал как " путин " И Х Т А М Н Е Б Ы Л О ????
mavreh 22 марта 2018 | 21:28
Надеюсь, в конгрессе у него отберут мордокнигу, а его жену-китаяночку пустят по кругу! )))