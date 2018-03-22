Основателя и владельцасоциальной сети Фейсбук Марка Цукерберга вызывают в Конгресс США. Комитет по энергетике и торговле палаты представителей недоволен разъяснениями миллиардера по следам скандала утечки личных данных пользователей. Сроки дачи показаний сейчас уточняются. Цукерберг обещает принять меры, чтобы не допустить скандала подобного тому, который разгорелся вокруг британской компании Кембридж Аналитика. Ее подозревают в том, что она незаконно получила личные данные 50 миллионов пользователей социальной сети и сотрудничала с предвыборным штабом президента США Дональда Трампа. Марк Цукерберг, со своей стороны, признал ошибку администрации Фейсбука.