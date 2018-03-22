Президент США Дональд Трамп подписал документ о торговых ограничениях в отношении Китая
По словам главы Белого дома, сейчас торговый дефицит у США с КНР составляет около 540 миллионов долларов. Кроме того, плачевная ситуация сложилась в сфере интеллектуальной собственности, где объем краж достиг сотен миллиардов долларов. Теперь министерство финансов США должно в течение двух месяцев должно будет определить, какие меры будет использовать Вашингтон против Китая, а в ближайшие две недели американский торговый представитель должен предоставить список китайских товаров, пошлины на которые планируют увеличить.
Комментарии8
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zularin12 22 марта 2018 | 21:05
А штаны у Трампа не лопнут от натуги?
kottigr1 22 марта 2018 | 21:10
zularin12: Если санкции Трампа к Китаю будут введены, то китайским лидерам понадобиться срочная, маленькая победоносная война по возврату "Северных территорий" что бы хоть как-то отвлечь нищающий китайский народ..
navsegda 22 марта 2018 | 21:28
zularin12: Россия не бросит братский Китай и окажет финансовую помощь , безвозмездно конечно , и разумеется за твой счёт
nitsahon 22 марта 2018 | 21:10
не знаю ,откуда эховские информационщики взяли цифры $540 mln...
но вообще то торг.дефицит США с Китаем - $375 миллиардов...
к сожалению, действия Трампа еще раз подтверждают, что он - полнейший dolboeb... как и его советники...
snips 22 марта 2018 | 21:19
nitsahon: ибо китай великая экономика и бла бла бла ... знаем также знаем что китай тупой ритейлер не понимающий слов , ну получит с ноги в табло кстати китайцы еще помнят как жрали кору с деревьев могут повторить
us101 22 марта 2018 | 21:51
nitsahon: Борис, если бы вы разбирались в торговых операциях между странами, то знали-бы что этот дефицит происходит от сверх-завышенного налога на импорт из Америки в Китай и сверх-заниженного налога из Китая в Америку. Некоторый импорт из США, облагается в Китае более чем 100%, в то время когда основные товары из Китая пользуются импортными привилегиями и почти не облагаются налогом.
Давайте поговорим через годик после, если баланс поменяется местами, то вы мне отправите $1k USD в качестве компенсации за потраченное мною время на этот урок. А если нет-,то я вам вышлю эту тысячу, идёт? ;)
nikolashin2017 22 марта 2018 | 21:19
забыли три нуля ...
mavreh 22 марта 2018 | 21:49
Ну п..цъ тебе, дональд!
Ты на кого, сынок, лапку поднял?! )))