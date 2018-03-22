Президент США Дональд Трамп подписал документ о торговых ограничениях в отношении Китая

По словам главы Белого дома, сейчас торговый дефицит у США с КНР составляет около 540 миллионов долларов. Кроме того, плачевная ситуация сложилась в сфере интеллектуальной собственности, где объем краж достиг сотен миллиардов долларов. Теперь министерство финансов США должно в течение двух месяцев должно будет определить, какие меры будет использовать Вашингтон против Китая, а в ближайшие две недели американский торговый представитель должен предоставить список китайских товаров, пошлины на которые планируют увеличить.