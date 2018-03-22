Британский посол в Москве называет ложью и дезинформацией российскую версию покушения на Скрипаля
Умственные способности бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать в результате отравления в Солсбери, их восстановление находится под вопросом. Об этом в четверг заявил судья Дэвид Уильямс, который постановил по итогам заседания в Лондонском опекунском суде предоставить образцы крови бывшего полковника Скрипалей экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), информирует телеканал «Скай ньюс». По словам Уильямса, остается неизвестным, как отравление «в долгосрочной перспективе» отразится на здоровье пострадавших, которые продолжают оставаться в больнице в критическом состоянии.
Комментарии30
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sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 21:07
Умственные способности бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать в результате отравления в Солсбери...
Странно , а пострадали умственные способности Терезы Мей и самого посла , ну а Борька Джонсон дурак от рождения!)))
danko1 22 марта 2018 | 21:12
sisyan_mudachina: Умственных спосбностей Захаровой и прочих пургу гоняющих хватит еще на множество абсурдных версий, чтобы следствие затянуть.
Сколько их по трагедии с Боингом было- не счесть.
akademik_ugarov_56 22 марта 2018 | 21:15
Скрипаля отравили те же кто и Литвиненко - спецслужбы, английские.
znajka 22 марта 2018 | 21:21
akademik_ugarov_56: а ты там что, свечку держал?
metlag 22 марта 2018 | 21:23
akademik_ugarov_56: Истеоргитка кремлинов и беспрецедентные действия МИД РФ, который скатился до лжи и прямых оскорблений, говорят о том, что кремлинов крепко взяли за задницу и они понимают, что не вырвутся.
Отсюда и прямо собачий вой какой-то у них.
puteshestvennik 22 марта 2018 | 21:24
akademik_ugarov_56: Луговой вроде в Лондон больше не ездил.
mobile_actor 22 марта 2018 | 21:25
akademik_ugarov_56: или зимбабвийские?
andreyfilippov 22 марта 2018 | 21:58
akademik_ugarov_56: А зачем "английским спецслужбам" было стимулировать электорат Путина перед выборами? Или их тоже Путино-Пригожинские тролли взломали?
prade 22 марта 2018 | 22:11
sisyan_mudachina: Версий отравлений у Кремля будут еще много, и одна версия не будет соответствовать другой. Так в Кремле привыкли прикрывать свои преступления.
budweiser23 22 марта 2018 | 21:07
Так, флаг вам в руки, дайте пендаль абрамовичу, усманову, шувалову и прочей путлеровской блевоте, или слабо?
dobro_vam_v_dom 22 марта 2018 | 21:07
Вот сцуки британские!
Отравили наших граждан и еще бочку на нас катят!
metlag 22 марта 2018 | 21:28
dobro_vam_v_dom: Точно.НЕ ТЫ ПЕРВАЯ ЗА ИДИОТИЗМ ПРЯЧЕШЬСЯ. НЕ ТЫ ПОСЛЕДНЯЯ.
ВОН В МИД ТОЖЕ СТАЛИ ИДИОТОВ ИЗОБРАЖАТЬ
УДАЧНО ВАС ПОЛУЧАЕТСЯ. ПРЯМ НЕ ОТЛИЧИШЬ ОТ НАСТОЯЩИХ
idruker 22 марта 2018 | 21:31
dobro_vam_v_dom: Ага! Они еще и Крым вам присоединили, и в выборы США вам вмешались, не говоря уже о Немцове, которого вам убили руками чеченцев к вящей кадыровской радости
vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 21:09
И это при всём том, что всему миру известно - никто так не соврёт, как англо-сакс.
avista__ 22 марта 2018 | 21:09
уже подготавливают общественность, типа допросить их не удастся.
metlag 22 марта 2018 | 21:33
avista__: ИЗОБРЕТАТЕЛЬ НОВИЧКА СКАЗАЛ ЕЩЕ ВЧЕРА, ЧТО ОНИ УЖЕ ФАКТИЧЕСКИ НЕ ЖИВУТ.
Он свое ОВ знает, после его применения мозг атрофируется и нервная система тоже. Отключи их от аппарата искусственного дыхания и кровообращения и они умрут.
zolingen 22 марта 2018 | 21:11
Посол оказался умнее, чем предполагали
tks 22 марта 2018 | 21:25
zolingen: ...кто это - "предполагали"?
sg78g 22 марта 2018 | 21:22
> у властей Великобритании нет указаний
Ой какая хорошая все объясняющая фраза )))))) Да знаем, знаем по чьей указке работаетеЮ шавки.. Как Тони блэял "Меня ввели в заблуждения спецслужбы" Во-первых не сказал чьи, а во-вторых не ввели в заблуждение, а дали указание ))
Мрази..
mobile_actor 22 марта 2018 | 21:27
sg78g: sg78g: вас обманули: ничего подобного Тони не "блэял".
sg78g 22 марта 2018 | 21:33
mobile_actor:
Да ну? Не верите Фариду Закария на СНН, которому тот давал интервью?
ТОНИ БЛЭР, бывший премьер-министр Великобритании: Так или иначе, я могу сказать, что приношу извинения за то, что те разведданные, которые мы получали, были ошибочными. Потому как пусть даже он использовал химическое оружие в больших масштабах против собственного населения и других, но его программа в том виде, в котором мы про нее думали, не существовала. Поэтому за это я могу принести извинения. А также, кстати, могу извиниться за некоторые ошибки в планировании, и, конечно, за наше неверное понимание того, что происходит при падении режима.
tks 22 марта 2018 | 21:23
Тут портянь кстати, визжала, что раз не сразу умерли, значит, и отравление "какое-то не то". Очередной попадос таблом в грязную лужу.
max3446 22 марта 2018 | 21:25
Да весь мир уже понял что британцы сами отравили и это истерики англосаксов только увеличивают такие уверенности. Наши бы в себе силы да признались в провокации, но нет, продолжают нагло врать всем про Россию.
znajka 22 марта 2018 | 21:26
Все портянки отметились, как вас от правды в глаза-то корячиться.
zularin12 22 марта 2018 | 21:30
znajka: В штаны не наделай от лютой ненависти. :)))))))
nadin57 22 марта 2018 | 21:32
znajka: а ты по какой причине тут корячишься?))
semper_fidelis 22 марта 2018 | 21:33
Почему Литвиненко показывали, а этих - нет?
vsveter 22 марта 2018 | 21:43
Я запутался, министра иностранных дел Британии зовут Скрипаль?
Бедалагу даже не причёсывают.
glotov 22 марта 2018 | 21:55
...у властей Великобритании нет указаний на то, что вещество, которое применялось в Солсбери, могло быть произведено за пределами России....
Совершенно ясно, что властям Британии даны другие указания.
cypher 22 марта 2018 | 22:24
Ну, поймали Захарову на лжи, пожурили - и всё, что ли, решили, что ей стыдно стало?!