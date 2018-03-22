Британский посол в Москве называет ложью и дезинформацией российскую версию покушения на Скрипаля

Британский посол в Москве называет ложью и дезинформацией российскую версию покушения на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Брифинг, который накануне прошел в МИД России, по мнению Лори Бристоу, представлял собой двухчасовой марафон из личных оскорблений и неправды. По его словам, у властей Великобритании нет указаний на то, что вещество, которое применялось в Солсбери, могло быть произведено за пределами России.

Умственные способности бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии могли пострадать в результате отравления в Солсбери, их восстановление находится под вопросом. Об этом в четверг заявил судья Дэвид Уильямс, который постановил по итогам заседания в Лондонском опекунском суде предоставить образцы крови бывшего полковника Скрипалей экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), информирует телеканал «Скай ньюс». По словам Уильямса, остается неизвестным, как отравление «в долгосрочной перспективе» отразится на здоровье пострадавших, которые продолжают оставаться в больнице в критическом состоянии.