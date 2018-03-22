Лидера ЛДПР Владимира Жириновского обвинили в домогательствах
Как утверждает журналист телеканала «Настоящее время» Ренат Давлетгильдеев, это произошло во время короткого интервью, когда политик распускал руки. Кроме того, по словам Давлетгильдеева, еще в 2006 гду помощники Жириновского пытались отвезти его в некую корпоративную сауну ЛДПР. В своем Фейсбуке он также призвал мужчин рассказывать о случаях сексуальных домогательств со стороны чиновников и депутатов.
Ранее в Госдуме разразился скандал, когда в домогательствах обвинили главу Комитета по международным делам и соратника Жириновского по партии Леонида Слуцкого. Думская Комиссия рассмотрела жалобы со стороны журналисток, но не нашла в действиях Слуцкого нарушений.
В партии ЛДПР пока отказываются комментировать новые обвинения.
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