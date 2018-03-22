Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского
Его задержали по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Эти деньги принадлежат банку «Петрокоммерц», говорят в полиции. В отношении Варшавского возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Он был депутатом Государственной думы с 2005 по 2011 годы, состоял во фракции «Единой России».
Комментарии13
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perrrkele_satttana 22 марта 2018 | 21:03
Получит 8 лет и штраф 100 000 руб. и всё это будет "условно" - он же не выступал против Путина , за что его сажать?
danko1 22 марта 2018 | 21:08
perrrkele_satttana: Член партии жуликов и воров украл миллиарды- это не новость.
Новость то, что задержали, а не возбудили уголовное дело после побега на Запад, как на Митрофанова и прочих.
Но почему по законам, принимаемыми этими преступниками, длжны жить нормальные люди?
patrik04 22 марта 2018 | 21:22
Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского...
Осудите его на пожизненное, а семью лишите всего имущества, всех гражданских прав и отправьте в Сибирь, на вечную чёрную каторгу, за то что жрали наворованное.
ensebeo 22 марта 2018 | 21:33
patrik04: иди у себя в СШП жуликов и воров осуждай. Наших не трогай.
ignachio 22 марта 2018 | 21:22
"Все члены Единой России равны между собой, но некоторые равнее других".
Просто не у того украл.
vikwlad 22 марта 2018 | 21:31
То, что бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» - вор. В это я верю. А то, что Путин легитимно избранный президент, не верю.
akademik_ugarov_56 22 марта 2018 | 21:11
Борьба с коррупцией набирает обороты. Берегитесь хапуги, теперь Путин возьмётся за вас!
fikus74 22 марта 2018 | 21:08
ер - партия жуликов и воров.
patrik04 22 марта 2018 | 21:24
fikus74:
А партия "навальных-серебренниковых-улюкаевых-белых" - это партия святых бескорыстных русофобов.
budweiser23 22 марта 2018 | 21:10
Можно смело арестовывать всю Думу,не прогадаешь!
russky77 22 марта 2018 | 21:12
Делиться надо!
tks 22 марта 2018 | 21:21
russky77: Интересно, кому с кем? ))) и что, где, когда?
tks 22 марта 2018 | 21:19
Путист едирастический!