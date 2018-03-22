Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского...

Его задержали по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Эти деньги принадлежат банку «Петрокоммерц», говорят в полиции. В отношении Варшавского возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Он был депутатом Государственной думы с 2005 по 2011 годы, состоял во фракции «Единой России».