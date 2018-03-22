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21:00, 22 марта 2018

Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского

Его задержали по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей. Эти деньги принадлежат банку «Петрокоммерц», говорят в полиции. В отношении Варшавского возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Ему может грозить до десяти лет тюрьмы. Он был депутатом Государственной думы с 2005 по 2011 годы, состоял во фракции «Единой России».

Комментарии

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perrrkele_satttana 22 марта 2018 | 21:03

Получит 8 лет и штраф 100 000 руб. и всё это будет "условно" - он же не выступал против Путина , за что его сажать?

danko1 22 марта 2018 | 21:08

perrrkele_satttana: Член партии жуликов и воров украл миллиарды- это не новость.
Новость то, что задержали, а не возбудили уголовное дело после побега на Запад, как на Митрофанова и прочих.
Но почему по законам, принимаемыми этими преступниками, длжны жить нормальные люди?

patrik04 22 марта 2018 | 21:22

Тверской суд Москвы арестовал бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского...

Осудите его на пожизненное, а семью лишите всего имущества, всех гражданских прав и отправьте в Сибирь, на вечную чёрную каторгу, за то что жрали наворованное.

ensebeo 22 марта 2018 | 21:33

patrik04: иди у себя в СШП жуликов и воров осуждай. Наших не трогай.

ignachio 22 марта 2018 | 21:22

"Все члены Единой России равны между собой, но некоторые равнее других".
Просто не у того украл.

vikwlad 22 марта 2018 | 21:31

То, что бывший депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» - вор. В это я верю. А то, что Путин легитимно избранный президент, не верю.

akademik_ugarov_56 22 марта 2018 | 21:11

Борьба с коррупцией набирает обороты. Берегитесь хапуги, теперь Путин возьмётся за вас!

fikus74 22 марта 2018 | 21:08

ер - партия жуликов и воров.

patrik04 22 марта 2018 | 21:24

fikus74:

А партия "навальных-серебренниковых-улюкаевых-белых" - это партия святых бескорыстных русофобов.

budweiser23 22 марта 2018 | 21:10

Можно смело арестовывать всю Думу,не прогадаешь!

russky77 22 марта 2018 | 21:12

Делиться надо!

tks 22 марта 2018 | 21:21

russky77: Интересно, кому с кем? ))) и что, где, когда?

tks 22 марта 2018 | 21:19

Путист едирастический!

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