Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир и девяти миллиардов рублей семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко
Тройка под председательством судьи Натальи Вишняковой отказала в жалобе на постановление Никулинского районного суда. Сам Захарченко обвиняется в получении взятки и в том, что предупредил руководство одного из банков о предстоящих обысках. Захарченко вину отрицает.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
gennadiy_s Геннадий Смолкин 22 марта 2018 | 20:38
У коррупционеров-казнокрадов конфискация всего имущества должна происходить автоматически (см. опыт СССР).
patrik04 22 марта 2018 | 20:44
Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир и девяти миллиардов рублей семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко...
Дайте мне один миллиард.
metlag 22 марта 2018 | 20:52
patrik04: А чего конфисковывать?
Ведь он сказал, что не его это. Враги подкинули, чтобы его подсидеть и место занять.
Какое место выгодное у полковника. Про генералов и говорить не надо.
Гребут на галере ребята, все под себя гребут.
18 лет уже никак не нагребутся. На новый срок пошли
hidaldo_hot 22 марта 2018 | 20:52
Вот, ведь случилось. А то говорили: "ворон ворону глаз не выклюет". Выклевал, не ворону конечно - вороненку.