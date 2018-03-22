Мосгорсуд утвердил конфискацию квартир и девяти миллиардов рублей семьи полковника МВД Дмитрия Захарченко...

Тройка под председательством судьи Натальи Вишняковой отказала в жалобе на постановление Никулинского районного суда. Сам Захарченко обвиняется в получении взятки и в том, что предупредил руководство одного из банков о предстоящих обысках. Захарченко вину отрицает.