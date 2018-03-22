Детям в Волоколамске начали выдавать путевки в лагеря

Власти Подмосковья выписали уже тридцать таких направлений. Таким образом они планируют компенсировать негативное влияние расположенной по соседству с городам свалки Ядрово. За последние дни более 70 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В ночь на среду на свалке произошел очередной выброс газа. По данным медиков, всего пострадали около 150 человек.