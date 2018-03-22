Детям в Волоколамске начали выдавать путевки в лагеря
Власти Подмосковья выписали уже тридцать таких направлений. Таким образом они планируют компенсировать негативное влияние расположенной по соседству с городам свалки Ядрово. За последние дни более 70 школьников обратились к врачам из-за плохого самочувствия. В ночь на среду на свалке произошел очередной выброс газа. По данным медиков, всего пострадали около 150 человек.
Комментарии5
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kottigr1 22 марта 2018 | 20:40
Странно, а родителей ребятишек отправляют в лагеря совсем уже без путёвок...
navsegda 22 марта 2018 | 20:41
Лагеря, Лагеря….
От Находки до Мурманска,
Дорогая страна, ты как раненый зверь,
Вовка тихо упал, с красной точкою у виска,
Полетела душа, прошептал он — Не верь!
Лагеря, Лагеря…
( Сергей Северный)
fikus74 22 марта 2018 | 20:45
в трудовые лагеря? трудится на славу ротенбергов и других чаек
sergei_tn 22 марта 2018 | 20:47
Детям в Волоколамске начали выдавать путевки в лагеря
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А родителей, в лагеря еще не отправляют?
uxo41 22 марта 2018 | 20:53
sergei_tn: /// а родителей на военные сборы ...