Следователи пришли сегодня на стадион «Зенита» на Крестовском острове
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи со строительством крыши над ареной. По данным издания «Фонтанка», этим делом занимаются сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Источники «Фонтанки» говорят, что речь, скорее всего, идет о неразберихе во время смены генерального подрядчика на объекте.
Комментарии4
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kottigr1 22 марта 2018 | 20:45
Менты пришли в "Зенит" с "крышей" разбираться...
nikitin43 22 марта 2018 | 20:50
kottigr1: крыша в кремле , этот дом построил путен называется Баклан .
navsegda 22 марта 2018 | 20:45
Крыша не та , должна быть мусорская
metlag 22 марта 2018 | 20:47
А ЧЕГО НЕПОНЯТНОГО-ТО.
СКАЗАЛИ ЖЕ, ЧТО БАКЛАНЫ КРЫШУ РАСКЛЕВАЛИ.
Правда бакланов в России много, всем кушать хочется, вот новые и пришли. Поклевать немного.