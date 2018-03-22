Следователи пришли сегодня на стадион «Зенита» на Крестовском острове

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в связи со строительством крыши над ареной. По данным издания «Фонтанка», этим делом занимаются сотрудники центрального аппарата Следственного комитета. Источники «Фонтанки» говорят, что речь, скорее всего, идет о неразберихе во время смены генерального подрядчика на объекте.