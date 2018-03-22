Противники закона о расширении полномочий спецслужб побеждают с небольшим перевесом на референдуме в Нидерландах
Около 49% проголосовавших высказались против так называемого закона «О большом брате» и чуть более 47% поддержали его. 4% бюллетеней признаны недействительными.
Хотя референдум носит консультативный характер, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, как передает ТАСС, выразил готовность пересмотреть закон. Согласно тексту документа, спецслужбы страны смогут перехватывать онлайн-переписку в том числе у граждан, которые не находятся под подозрением. Они также могут хранить эти данные до трех лет.
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patrik04 22 марта 2018 | 20:46
Противники закона о расширении полномочий спецслужб побеждают с небольшим перевесом на референдуме в Нидерландах...
Либеральные страны обречены на уничтожение изнутри.