Бывший президент Франции Николая Саркози называет ложью обвинения в связях с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Саркози настаивает, что никак не мог заключить сделки с руководителем Ливии, поскольку именно он получил мандат ООН, чтобы нанести удар по режиму Каддафи. На этой неделе Саркози был задержан на 48 часов. Его допрашивали по делу о финансировании президентской кампании в 2007 году. Само расследование ведется уже пять лет. Следствие предполагает, что Муаммар Каддафи мог выделить Николя Саркози около 50 миллионов евро.