Николая Саркози называет ложью обвинения в связях с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи
Бывший президент Франции Николая Саркози называет ложью обвинения в связях с бывшим ливийским лидером Муаммаром Каддафи. Саркози настаивает, что никак не мог заключить сделки с руководителем Ливии, поскольку именно он получил мандат ООН, чтобы нанести удар по режиму Каддафи. На этой неделе Саркози был задержан на 48 часов. Его допрашивали по делу о финансировании президентской кампании в 2007 году. Само расследование ведется уже пять лет. Следствие предполагает, что Муаммар Каддафи мог выделить Николя Саркози около 50 миллионов евро.
Комментарии3
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gad123 22 марта 2018 | 20:37
Некоторые Брешут, как дышат! И ничего, а тут чуток солгал,а на допросы тащат и тащат..Точно сядет! Макарону рейтинг ой, как нужен!( он у него во Франции уже ниже поясницы..).
patrik04 22 марта 2018 | 20:41
Саркози настаивает, что никак не мог заключить сделки с руководителем Ливии, поскольку именно он получил мандат ООН, чтобы нанести удар по режиму Каддафи...
Слабохарактерный этот Саркози - стырил ливийские деньги и на Каддафи свалил.
ringmenn 22 марта 2018 | 20:54
Скоро и к пукину веревочка потянется!!