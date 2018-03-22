Химик , который рассказал о программе «Новичок», в 90-е годы продавал это вещество криминальным группировкам
Химик Леонид Ринк, который рассказал агентству РИА Новости о программе «Новичок», в 90-е годы продавал это вещество криминальным группировкам. Материалы из уголовного дела с показаниями специалиста оказались в распоряжении «Новой газеты». Речь идет о расследовании убийства в 1995 году банкира Ивана Кивилиди. Информация об этом изданию The Bell подтвердил источник, знакомый с деталями расследования. Из протоколов допроса Ринка следует, что химик синтезировал отравляющее вещество в режимном государственном учреждении. При этом, полученные ампулы он унес домой и хранил у себя в гараже, добавляет газета.
В Лондоне настаивают, что веществом «Новичок» был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. И это говорит о причастности России к покушению. Москва эти обвинения отвергает.
Комментарии28
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nelibermot16 22 марта 2018 | 20:36
Какая житуха была в 90-е, странно что ядерные боеголовки не расползлись по всеми миру
patrik04 22 марта 2018 | 20:39
«Отравить Скрипаля могли британцы» - сказал в интервью РИА Новости профессор Леонид Ринк.
navsegda 22 марта 2018 | 20:47
patrik04: а могли рептилоиды , сатанисты или жидобандеровцы
patrik04 22 марта 2018 | 20:49
navsegda:
Кто громче других кричит "Держи вора"?
ostanovka 22 марта 2018 | 20:50
patrik04: русские.
patrik04 22 марта 2018 | 20:53
ostanovka:
Тереза Мэй, Борис Джонсон, Гэвин Уильямсон.
glotov 22 марта 2018 | 20:53
ostanovka: Мэй - русская?
mobile_actor 22 марта 2018 | 20:53
patrik04: Гражданка М.Захарова.
frauava17 22 марта 2018 | 20:53
patrik04: Разумеется, вор)) См. выступления МИД РФ
ura_123 22 марта 2018 | 20:53
patrik04: Контора М.Захаровой,кто же ещё?
mobile_actor 22 марта 2018 | 20:48
nelibermot16: Так американцы, британцы,французы как раз и не дали боеголовкам расползтись. Наоборот, именно США, Великобритания и Франция убедили правительства Украины, Казахстана и Белоруссии передать размещенное на их территорриях советское ядерное оружие России.
cypher 22 марта 2018 | 20:50
nelibermot16: это только потому, что путын в ленинграде не имел допуска к ядерному оружию, дорогуша.
kottigr1 22 марта 2018 | 20:51
nelibermot16: Какая житуха была в 90-е, странно что ядерные боеголовки не расползлись по всеми миру
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Заметь.. И это в то время когда Путин возглавлял ФСБ.. Уже тогда он был профессиональным лузером, у которого под носом ОМП продавали все кому не лень..
sisyan_mudachina 22 марта 2018 | 20:37
Да че он пистит ,у нас в России его медведи продают, а Путин на даче его из буряка купленного у хохлов гонит !
komiccap_nkvd 22 марта 2018 | 20:38
много беспредела было в 90х при либералах
navsegda 22 марта 2018 | 20:38
Вот и стрелочника нашли
mobile_actor 22 марта 2018 | 20:39
Картинка мало-помалу складывается.
budweiser23 22 марта 2018 | 20:42
mobile_actor: только не в пользу путерастов....
budweiser23 22 марта 2018 | 20:39
Возможно всё так и было, что доказывает враньё кремля-ихтамнетинебылоникогдаразработки, но не опровергает срок хранения этой дряни, а он короток и для отравления сегодня, нельзя использовать то, что украли более 20ти лет назад...
gригорьич 22 марта 2018 | 20:43
Тоись вчерашние мидаки на вчерашних посольских посиделках оболгались по полной.
moncegorskyi 22 марта 2018 | 20:45
Сколько набрасывают говна на вентилятор, чтобы замылить главное... так было и со сбитым малазийским боингом, кучу дерьма разбрасывали ежечасно, чтобы отвести взгляды от тех хенералов, кто со склада выдавал бук, для того, чтоб он заблудился в лугандонии... и кто подписывал такую выдачу и с какими погонами! Так и тут уводят от темы лубянскими всеми доступными методами. И сколько еще таких "химиков" а ля ринк, будут вбрасывать новые порции дерьма на уши россиян, но никак ни на запад. Там уже давно поняли, с кем имеют дело.
andy66 22 марта 2018 | 20:45
не-не-не, нечего кивать на лихие 90-е )))
это гнилая отмазка на уровне подворотни...
вещество было произведено СЕЙЧАС и применено СЕЙЧАС
fikus74 22 марта 2018 | 20:47
чем только тогда не торговали. вот солнцеликий в Питере цветметом приторговывал.
leogi 22 марта 2018 | 20:47
Прям как колбаса в СССР: нигде нет, но у всех в холодильнике есть. Разработок никаких не было, но всё уничтожили. Ну, а если кто-то успел унести в гараж - не пропадать же добру - а потом продал пиндосам, то мы не виноваты.
alef18 22 марта 2018 | 20:48
Только вчера эхо писало, что по делу Кивелиди проходил Игорь Ринк - отец Леонида, тоже химик.
piterjanis 22 марта 2018 | 20:50
а может и Укры траванули,они же Ющенко как ядом изуродовали.
greeg1 22 марта 2018 | 20:52
Шерлок нервно курит в сторонке. Столько версий одного преступления ни один следак не осилит.
cypher 22 марта 2018 | 20:54
Итак, мы это вещество изобрели, мы это вещество производили.
МИД, ау, чё там с утверждениями Захаровой, что "ни в Советском Союзе, ни в России не было исследований, которые имели бы прямое или кодовое название „Новичок“"?!
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