Химик , который рассказал о программе «Новичок», в 90-е годы продавал это вещество криминальным группировкам

Химик Леонид Ринк, который рассказал агентству РИА Новости о программе «Новичок», в 90-е годы продавал это вещество криминальным группировкам. Материалы из уголовного дела с показаниями специалиста оказались в распоряжении «Новой газеты». Речь идет о расследовании убийства в 1995 году банкира Ивана Кивилиди. Информация об этом изданию The Bell подтвердил источник, знакомый с деталями расследования. Из протоколов допроса Ринка следует, что химик синтезировал отравляющее вещество в режимном государственном учреждении. При этом, полученные ампулы он унес домой и хранил у себя в гараже, добавляет газета.

В Лондоне настаивают, что веществом «Новичок» был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. И это говорит о причастности России к покушению. Москва эти обвинения отвергает.