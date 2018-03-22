Нечаев: Без структурных реформ экономики повышение налогов – единственный способ покрывать растущие расходы бюджета...

Председатель партии «Гражданская инициатива», министр экономики России в 1992-1993 гг. Андрей Нечаев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал предположение о том, что в ближайшие годы растущие расходы бюджета будут покрываться за счет увеличения налоговой нагрузки.

«Россия активно втягивается в гонку вооружений, а новые ракеты — это большие деньги. С другой стороны, перед выборами были все-таки розданы определенные обещания по увеличению финансирования здравоохранения, инфраструктуры, образования, ипотеки и так далее. Совсем отмахнуться от этих обещаний явно не удастся. Ясно, что на эти сферы тоже нужны деньги», — отметил он.

По словам А.Нечаева, увеличить поступления в бюджет можно за счет проведения в стране структурных реформ экономики. Однако, учитывая результаты президентских выборов, власти вряд ли решатся на такие меры, поскольку не захотят рисковать рейтингом. А.Нечаев также выразил уверенность в том, что власти не смогут финансировать взятые на себя обязательства за счет перераспределения доходов бюджета или повышения эффективности его расходования.

Вероятнее всего, считает экономист, власти будут покрывать растущие расходы с помощью повышения налогов. Причем увеличение налогового бремени обойдет госкомпании и затронет сравнительно ограниченный круг законопослушных компаний, которые относительно отделены от государственной власти.

«Поскольку в последние годы была сделана ставка на огосударствление экономики и преимущественно государственные компании, а о малом и среднем бизнесе больше говорят, чем реально содействуют его развитию, то для госкомпаний это, конечно, не так. Плюс они эпизодически выбивают для себя разного рода льготы, как, например, компания «Роснефть», мотивируя это тем, что они попали под санкции», — отметил А.Нечаев.

Ранее СМИ сообщили, что на совещании у главы правительства Дмитрия Медведева обсуждался вопрос о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15%.