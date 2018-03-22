Журналист «Настоящего времени» рассказал о домогательствах со стороны Жириновского

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о том, что в 2006 году подвергся домогательствам со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, политик повел себя «недвусмысленно», когда журналист подошел к нему за комментарием на премии «Мисс Россия».

«В холле было мало людей, потому что все были в зале. В момент нашей беседы он (В.Жириновский – прим. ЭМ) позволял себе довольно-таки недвусмысленное поведение, трогал, причем не за руки, а за разного рода другие интимные части тела, и затем он ушел», — рассказал он.

После этого, по словам Р.Давлетгильдеева, к нему подошли помощники В.Жириновского и предложили поехать вместе с ними в сауну.

Журналист также сообщил, что знает еще о нескольких подобных случаях в отношении других людей.

Р.Давлетгильдеев сообщил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы в связи с фактом домогательств, поскольку это произошло 12 лет назад.

«Я, конечно, никуда обращаться не буду, потому что, во-первых, это было очень давно, и, наверное, тогда у меня были немного другие взгляды относительно домогательств – что является домогательством, что не является. Не было тогда той социальной дискуссии на счет харрасмента. Сегодня, наконец-то, общество уже доросло до момента, когда об этом стали открыто громко говорить», — сказал он.

Р.Давлетгильдеев считает важным привлечь общественное внимание к этому вопросу. Журналист призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков.