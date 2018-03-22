Журналист «Настоящего времени» рассказал о домогательствах со стороны Жириновского
Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о том, что в 2006 году подвергся домогательствам со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, политик повел себя «недвусмысленно», когда журналист подошел к нему за комментарием на премии «Мисс Россия».
«В холле было мало людей, потому что все были в зале. В момент нашей беседы он (В.Жириновский – прим. ЭМ) позволял себе довольно-таки недвусмысленное поведение, трогал, причем не за руки, а за разного рода другие интимные части тела, и затем он ушел», — рассказал он.
После этого, по словам Р.Давлетгильдеева, к нему подошли помощники В.Жириновского и предложили поехать вместе с ними в сауну.
Журналист также сообщил, что знает еще о нескольких подобных случаях в отношении других людей.
Р.Давлетгильдеев сообщил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы в связи с фактом домогательств, поскольку это произошло 12 лет назад.
«Я, конечно, никуда обращаться не буду, потому что, во-первых, это было очень давно, и, наверное, тогда у меня были немного другие взгляды относительно домогательств – что является домогательством, что не является. Не было тогда той социальной дискуссии на счет харрасмента. Сегодня, наконец-то, общество уже доросло до момента, когда об этом стали открыто громко говорить», — сказал он.
Р.Давлетгильдеев считает важным привлечь общественное внимание к этому вопросу. Журналист призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков.
Комментарии36
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kir_pich_101 22 марта 2018 | 20:20
Походу наверху вообще нормальных людей не осталось.
ajsenev 22 марта 2018 | 20:21
Мразь открылся еще одной прекрасной гранью. И это - политическая "элита" страны. Да, дожили!
vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 20:24
"Журналисты" либеральных изданий, похоже, трахнутые на голову по полной программе ;))
shicotus_live 22 марта 2018 | 20:26
))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ну это уже не смешно))))))))))))))
Либеральные писаки реально превратили всю эту историю в клоунаду)))
polba 22 марта 2018 | 20:31
shicotus_live: Это вы ещё Гриню Труба не видели... Ринатику есть к чему стремиться.
yraman 22 марта 2018 | 20:34
shicotus_live: Слушай, мысль одна есть.....
Надо бы "объективным" СМИ набрать в ряды журналистов ребят из Чечни и Дагестана. Крепеньких таких, спортивных. И пусть попробуют "домАгиваться"....
Вон, на ТНТ "неудачно" пошутили разок про девушку из Дагестана, результат известен. Попробовали бы так в Думе к чеченке "домогнУться"....
Мораль во власти будет - неописуемая!!! Говорить будут строго глядя в потолок, ручки за спиной, и целомудрием будут сиять на 10квт каждый.... с легким характерным гудением трансформаторов)))))
polba 22 марта 2018 | 20:39
yraman: Тут дело в том, что "домагиваются" обычно до тех, кто этого страстно желает и всячески намекает. Душещипательную историю домогательств главреда мистера Венедиктова к помощнице Лесе Рябцевой рассказать, или сами найдёте?
yraman 22 марта 2018 | 20:47
polba: А мне накой?)))
Я - просто предложил метОду "перспективного пресечени под корень", так сказать))) Чтоб значит впредь даже не пытались)))
А таких историй - надоест читать......
polba 22 марта 2018 | 20:52
yraman: Таких историй не просто много, а очень много по одной простой причине - это ЕСТЕСТВЕННОЕ половое поведение. Доминантность, конкурентность, выживаемость вида. Иначе вымрем. Как вид. Естественный отбор штука жесткая.
kottigr1 22 марта 2018 | 20:27
vor_mbh_axaxa: Куда уже либеральнее ЛДПР.. !!!!??
nelibermot16 22 марта 2018 | 20:30
Немного о поциенте:
Ренат Давлетгильдеев
Заместитель главного редактора телеканала «Дождь», сотрудник «Открытой России» Михаила Ходорковского
Первый поцелуй с мужчиной случился так: я переехал в Москву из маленького города в Архангельской области, поступил в институт, у меня появилась компания. Там был мальчик Сева, с которым мы сразу же сдружились. И вот наступило 31 декабря, девчонки возятся на кухне, а мы с Севой наряжаем елку. До Нового года еще долго, а мы уже пьяные. И вот он подходит ко мне, берет за шею сзади и начинает целовать. «Ты же сам этого хочешь, чего ты врешь!» — говорит он мне. Я его тоже немножко целую в ответ, потом понимаю, что это кошмар, и отталкиваю. Я устроил ужасный скандал, орал, что я не педик и чтоб он не смел. Потом мы все напились и помирились, конечно. Но мне с ним еще долго потом было тяжело общаться. Я все еще был уверен, что влюбляться нужно только в девочек. И влюбился. И у нас был долгий мучительный роман. Правда, я не могу сказать, что секс с девушками мне когда-либо нравился. Нет. О том, что такое классный секс, я узнал с мужчиной.
kottigr1 22 марта 2018 | 20:36
nelibermot16: Смешно наблюдать как путинойды педерастов защищают.. Самое интересное, что практически все путинисты латентные гомосеки, имеющие неразделенные симпатию к разведенному, лысеющему, ботоксному карлику..
Тьфу на вас-извращенцев !
nelibermot16 22 марта 2018 | 20:40
kottigr1: прокладка, а тебе не кажется странным, что все "жертвы домогательств" являются либерастами из Дождя? А всё очень просто, никто подписку не покупает, вот и надо рейтинг как-то поднимать
kottigr1 22 марта 2018 | 20:47
nelibermot16: Путинским глистам всегда что-то мешает то "Дождь", то снег..
Эх, если бы не НАТО, США, Запад, дураки, дороги, слишком большие(малые) территории(расстояния), вдруг выпавший снег(град, ливень), внезапно выросший урожай, резкий экономический спад(подъем), неблагоприятные метеоусловия, не сработавшая третья ступень "Прогресса"....
Эх.. Если бы не всё это.. То мы бы.. Ого-го-го.. !
nikitin43 22 марта 2018 | 20:47
vor_mbh_axaxa: думаешь про путена такое не скажут
patajhara 22 марта 2018 | 20:31
ajsenev: И это - политическая "элита" страны. Да, дожили!" И чем они не люди, с человеческими недостатками. Белых и пушистых на свете нет нигде! Вас кто-то обманул
uhovostro 22 марта 2018 | 20:22
kir_pich_101: Начиная с самого верха...
doc9_vikt 22 марта 2018 | 20:26
И заднеприводная оппозиционеры подтянулась.Забавно.
kottigr1 22 марта 2018 | 20:22
kir_pich_101: Вот и Владимир Вольфыч из тех кто "под хвост" предпочитает..
Не зря Берлучкони дарил Владимиру Владимировичу один пододеяльник на двоих, а Путин Берлускони прекрасно-пружинящую кровать..
Рыба как все знают.. гниет с головы.
jetsam 22 марта 2018 | 20:25
kir_pich_101: а они там (вверху) БЫЛИ???????????????????????
preo 22 марта 2018 | 20:30
kir_pich_101: kottigr1: Что в Думе все пид.о.ры - это было давно известно, но что они ещё и гомосексуалисты!
erpetkur 22 марта 2018 | 20:23
А что кто то ещё не знал что Жирик приверженец однополой любви? На Эхе от этого явно страдают леши. Посмотрите записи.
rolar 22 марта 2018 | 20:28
Посмотрел его фотки. Скорее уж жириновский от этого педика отбивался. А что до него только дошло. Долог путь от жопы к голове особенно у либеральных журналюг. Пусть на своего папу в суд подаст, он его вообще голым видел. Произвол.
polba 22 марта 2018 | 20:29
Кучно педерастов насыпало.
Видать Ренатику лавры Грини Трубы
https://pp.userapi.com/c837337/u30289976/video/l_600c0e19.jpg
покоя не дают.
Таки Гриня первым успел Жирика застолбить.
wasielna 22 марта 2018 | 20:29
Какая память! А сам-то что в ответ делал? По рукам дал или "уйди, проти-и-вный" шептал?
alexander25101977 22 марта 2018 | 20:35
Да всем давно известно, что это похотливый клоун.
rus095 22 марта 2018 | 20:36
Как "удачно" демшизоид "вспомнил" про домогательства Жирика. Да только одна проблема- Россия не США, тут доказательства нужны , а не пустой треп.
konformist 22 марта 2018 | 20:38
есть понятие " слепая вера". Это относится не только к религии, но и к повседневной жизни.Так вот: я готов слепо поверить в то, что Фелькенгауэр и Альбац - лесбиянки, а Орех и сам Венидиктов - педрилы, но что жирик - пидор, не могу!!! Так что - не верю я этому татарину!!
polba 22 марта 2018 | 20:43
konformist: Таки не только татарин! Намедни ещё и хохол.. хохла...хохло... в общем хрен знает что оно такое, прорезалось. Гриня Труба называется . Это нечто.
https://youtu.be/qsCPuWgqDEw
abuvgrobu 22 марта 2018 | 20:43
Ну, вот наконец-то к хору проституток и пидармоты подключились. А что до этого, стеснялись, что ли ?..
katamaran 22 марта 2018 | 20:45
Либеральные демократы они такие.
dedctolet 22 марта 2018 | 20:49
Жирик ко всему ещё и гомик?
Ну и дела!
goplomax 22 марта 2018 | 20:51
Это не стало ни для кого секретом, что Жириновский любит молоденьких мальчиков. Слухи ходят уже лет 20 об этом.
katamaran 22 марта 2018 | 20:52
Переживать я стал... на наше всё.
fikus74 22 марта 2018 | 20:52
жирик насмотрелся на девочек, возбудился и его потянуло на мальчиков. что-то с этим старичком не ладно.
josephine 22 марта 2018 | 20:54
Верю сразу и навсегда))