Z Архив новостей новости
5 36 6 15435
Эксклюзив Эха 20:15, 22 марта 2018

Журналист «Настоящего времени» рассказал о домогательствах со стороны Жириновского

Журналист «Настоящего времени» Ренат Давлетгильдеев в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал о том, что в 2006 году подвергся домогательствам со стороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, политик повел себя «недвусмысленно», когда журналист подошел к нему за комментарием на премии «Мисс Россия».

«В холле было мало людей, потому что все были в зале. В момент нашей беседы он (В.Жириновский – прим. ЭМ) позволял себе довольно-таки недвусмысленное поведение, трогал, причем не за руки, а за разного рода другие интимные части тела, и затем он ушел», — рассказал он.

После этого, по словам Р.Давлетгильдеева, к нему подошли помощники В.Жириновского и предложили поехать вместе с ними в сауну.
Журналист также сообщил, что знает еще о нескольких подобных случаях в отношении других людей.

Р.Давлетгильдеев сообщил, что не намерен обращаться в правоохранительные органы в связи с фактом домогательств, поскольку это произошло 12 лет назад.

«Я, конечно, никуда обращаться не буду, потому что, во-первых, это было очень давно, и, наверное, тогда у меня были немного другие взгляды относительно домогательств – что является домогательством, что не является. Не было тогда той социальной дискуссии на счет харрасмента. Сегодня, наконец-то, общество уже доросло до момента, когда об этом стали открыто громко говорить», — сказал он.

Р.Давлетгильдеев считает важным привлечь общественное внимание к этому вопросу. Журналист призвал мужчин рассказывать о сексуальных домогательствах со стороны чиновников и политиков.

Комментарии

36

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

kir_pich_101 22 марта 2018 | 20:20

Походу наверху вообще нормальных людей не осталось.

ajsenev 22 марта 2018 | 20:21

Мразь открылся еще одной прекрасной гранью. И это - политическая "элита" страны. Да, дожили!

vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 20:24

"Журналисты" либеральных изданий, похоже, трахнутые на голову по полной программе ;))

shicotus_live 22 марта 2018 | 20:26

))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ну это уже не смешно))))))))))))))
Либеральные писаки реально превратили всю эту историю в клоунаду)))

polba 22 марта 2018 | 20:31

shicotus_live: Это вы ещё Гриню Труба не видели... Ринатику есть к чему стремиться.

yraman 22 марта 2018 | 20:34

shicotus_live: Слушай, мысль одна есть.....
Надо бы "объективным" СМИ набрать в ряды журналистов ребят из Чечни и Дагестана. Крепеньких таких, спортивных. И пусть попробуют "домАгиваться"....
Вон, на ТНТ "неудачно" пошутили разок про девушку из Дагестана, результат известен. Попробовали бы так в Думе к чеченке "домогнУться"....

Мораль во власти будет - неописуемая!!! Говорить будут строго глядя в потолок, ручки за спиной, и целомудрием будут сиять на 10квт каждый.... с легким характерным гудением трансформаторов)))))

polba 22 марта 2018 | 20:39

yraman: Тут дело в том, что "домагиваются" обычно до тех, кто этого страстно желает и всячески намекает. Душещипательную историю домогательств главреда мистера Венедиктова к помощнице Лесе Рябцевой рассказать, или сами найдёте?

yraman 22 марта 2018 | 20:47

polba: А мне накой?)))
Я - просто предложил метОду "перспективного пресечени под корень", так сказать))) Чтоб значит впредь даже не пытались)))
А таких историй - надоест читать......

polba 22 марта 2018 | 20:52

yraman: Таких историй не просто много, а очень много по одной простой причине - это ЕСТЕСТВЕННОЕ половое поведение. Доминантность, конкурентность, выживаемость вида. Иначе вымрем. Как вид. Естественный отбор штука жесткая.

kottigr1 22 марта 2018 | 20:27

vor_mbh_axaxa: Куда уже либеральнее ЛДПР.. !!!!??

nelibermot16 22 марта 2018 | 20:30

Немного о поциенте:

Ренат Давлетгильдеев
Заместитель главного редактора телеканала «Дождь», сотрудник «Открытой России» Михаила Ходорковского

Первый поцелуй с мужчиной случился так: я переехал в Москву из маленького города в Архангельской области, поступил в институт, у меня появилась компания. Там был мальчик Сева, с которым мы сразу же сдружились. И вот наступило 31 декабря, девчонки возятся на кухне, а мы с Севой наряжаем елку. До Нового года еще долго, а мы уже пьяные. И вот он подходит ко мне, берет за шею сзади и начинает целовать. «Ты же сам этого хочешь, чего ты врешь!» — говорит он мне. Я его тоже немножко целую в ответ, потом понимаю, что это кошмар, и отталкиваю. Я устроил ужасный скандал, орал, что я не педик и чтоб он не смел. Потом мы все напились и помирились, конечно. Но мне с ним еще долго потом было тяжело общаться. Я все еще был уверен, что влюбляться нужно только в девочек. И влюбился. И у нас был долгий мучительный роман. Правда, я не могу сказать, что секс с девушками мне когда-либо нравился. Нет. О том, что такое классный секс, я узнал с мужчиной.

kottigr1 22 марта 2018 | 20:36

nelibermot16: Смешно наблюдать как путинойды педерастов защищают.. Самое интересное, что практически все путинисты латентные гомосеки, имеющие неразделенные симпатию к разведенному, лысеющему, ботоксному карлику..
Тьфу на вас-извращенцев !

nelibermot16 22 марта 2018 | 20:40

kottigr1: прокладка, а тебе не кажется странным, что все "жертвы домогательств" являются либерастами из Дождя? А всё очень просто, никто подписку не покупает, вот и надо рейтинг как-то поднимать

kottigr1 22 марта 2018 | 20:47

nelibermot16: Путинским глистам всегда что-то мешает то "Дождь", то снег..
Эх, если бы не НАТО, США, Запад, дураки, дороги, слишком большие(малые) территории(расстояния), вдруг выпавший снег(град, ливень), внезапно выросший урожай, резкий экономический спад(подъем), неблагоприятные метеоусловия, не сработавшая третья ступень "Прогресса"....
Эх.. Если бы не всё это.. То мы бы.. Ого-го-го.. !

nikitin43 22 марта 2018 | 20:47

vor_mbh_axaxa: думаешь про путена такое не скажут

patajhara 22 марта 2018 | 20:31

ajsenev: И это - политическая "элита" страны. Да, дожили!" И чем они не люди, с человеческими недостатками. Белых и пушистых на свете нет нигде! Вас кто-то обманул

uhovostro 22 марта 2018 | 20:22

kir_pich_101: Начиная с самого верха...

doc9_vikt 22 марта 2018 | 20:26

И заднеприводная оппозиционеры подтянулась.Забавно.

kottigr1 22 марта 2018 | 20:22

kir_pich_101: Вот и Владимир Вольфыч из тех кто "под хвост" предпочитает..
Не зря Берлучкони дарил Владимиру Владимировичу один пододеяльник на двоих, а Путин Берлускони прекрасно-пружинящую кровать..
Рыба как все знают.. гниет с головы.

jetsam 22 марта 2018 | 20:25

kir_pich_101: а они там (вверху) БЫЛИ???????????????????????

preo 22 марта 2018 | 20:30

kir_pich_101: kottigr1: Что в Думе все пид.о.ры - это было давно известно, но что они ещё и гомосексуалисты!

(комментарий скрыт)

erpetkur 22 марта 2018 | 20:23

А что кто то ещё не знал что Жирик приверженец однополой любви? На Эхе от этого явно страдают леши. Посмотрите записи.

(комментарий скрыт)

rolar 22 марта 2018 | 20:28

Посмотрел его фотки. Скорее уж жириновский от этого педика отбивался. А что до него только дошло. Долог путь от жопы к голове особенно у либеральных журналюг. Пусть на своего папу в суд подаст, он его вообще голым видел. Произвол.

polba 22 марта 2018 | 20:29

Кучно педерастов насыпало.
Видать Ренатику лавры Грини Трубы
https://pp.userapi.com/c837337/u30289976/video/l_600c0e19.jpg
покоя не дают.
Таки Гриня первым успел Жирика застолбить.

wasielna 22 марта 2018 | 20:29

Какая память! А сам-то что в ответ делал? По рукам дал или "уйди, проти-и-вный" шептал?

(комментарий скрыт)

alexander25101977 22 марта 2018 | 20:35

Да всем давно известно, что это похотливый клоун.

rus095 22 марта 2018 | 20:36

Как "удачно" демшизоид "вспомнил" про домогательства Жирика. Да только одна проблема- Россия не США, тут доказательства нужны , а не пустой треп.

konformist 22 марта 2018 | 20:38

есть понятие " слепая вера". Это относится не только к религии, но и к повседневной жизни.Так вот: я готов слепо поверить в то, что Фелькенгауэр и Альбац - лесбиянки, а Орех и сам Венидиктов - педрилы, но что жирик - пидор, не могу!!! Так что - не верю я этому татарину!!

polba 22 марта 2018 | 20:43

konformist: Таки не только татарин! Намедни ещё и хохол.. хохла...хохло... в общем хрен знает что оно такое, прорезалось. Гриня Труба называется . Это нечто.
https://youtu.be/qsCPuWgqDEw

abuvgrobu 22 марта 2018 | 20:43

Ну, вот наконец-то к хору проституток и пидармоты подключились. А что до этого, стеснялись, что ли ?..

katamaran 22 марта 2018 | 20:45

Либеральные демократы они такие.

dedctolet 22 марта 2018 | 20:49

Жирик ко всему ещё и гомик?
Ну и дела!

goplomax 22 марта 2018 | 20:51

Это не стало ни для кого секретом, что Жириновский любит молоденьких мальчиков. Слухи ходят уже лет 20 об этом.

katamaran 22 марта 2018 | 20:52

Переживать я стал... на наше всё.

fikus74 22 марта 2018 | 20:52

жирик насмотрелся на девочек, возбудился и его потянуло на мальчиков. что-то с этим старичком не ладно.

josephine 22 марта 2018 | 20:54

Верю сразу и навсегда))

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 21 марта Поздравить…

5 445 6 5009 21.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 16 марта Поздравить…

5 493 6 6275 16.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

Рожденные 20 марта Поздравить…

5 338 6 6175 20.03
Kпраздники, юбилеи, общество, день рождения, события
Блоги

Рожденные 19 марта Поздравить…

5 355 6 8125 19.03
Kдень рождения, эхо москвы, опросы, праздники, события
Блоги

+ «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» «Мы в России всегда сами решали свою судьбу» Владимир Путин обратился к россиянам перед выборами…

5 231 6 14822 16.03
Kвыборы-2018, политика, путин, видео, события
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Идеальных кандидатов не бывает Уже не в первый раз ряд персонажей делают все, чтобы на выборах снизить результат Явлинского — а после выборов будут лицемерно укорять его в том, что он набрал мало голосов…

5 115 6 8545 16.03
Kвыборы-2018, политика, явлинский, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Это не просто победа одного человека. Победила Россия Вместе со всей страной свой выбор в пользу Владимира Путина сделала и Москва…

5 101 6 7472 18.03
Kобщество, выборы, путин, мнения
Блоги

+ «Мы безусловно обречены на успех!» «Мы безусловно обречены на успех!» Владимир Путин выступил на митинге на Манежной площади в Москве…

5 212 6 15767 18.03
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы-2018, видео, события
Блоги

Дмитрий Гудков политик

«Да как же вы могли объединиться с Собчак»? Что конкретно вы можете ей предъявить, какой конкретно политический грех? Я таких не знаю. Зато знаю другое: от нас, оппозиции, постоянно требуют объединения. Но, простите, а кто у нас готов объединиться?..

5 88 6 7096 15:45
Kполитика, власть, общество, собчак, оппозиция, мнения
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседы о смыслах (26) Насколько устойчивой оказалась возрожденно-реанимированная сталинщина, можно судить по событиям, развернувшимся спустя несколько недель после смерти «отца народов»...

5 87 6 7044 16.03
Kистория, общество, мнения
Блоги

Кусок эфира

Борис Титов: В мозгах у европейцев Крым — русский Бывший главнокомандующий войсками Великобритании на всю аудиторию сказал: «Вы знаете, нас в Royal Academy учили, что во время Крымской войны мы воевали с русскими». И зал его понял…

5 72 6 5933 16.03
Kкрым, политика, европа, рф, передачи, мнения
Новости

Савченко задержана в здании Рады по подозрению в подготовке госпереворота Депутаты дали согласие на привлечение ее к уголовной ответственности по подозрению в подготовке госпереворота…

5 58 6 5043
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2902218

5 110 6 11638 16.03
#слушать 01:45:27 8читать ;смотреть $скачать 24.1 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Блоги

Владимир Путин проголосовал в Москве на выборах президента России Он приехал голосовать на избирательный участок в здании Российской Академии Наук…

5 174 6 16117 18.03
Kвыборы, путин, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грифы, грифоны и грифельные доски Скотланд-Ярд заявил, что следствие займет много месяцев. Так на основе чего Тереза Мэй сделала вывод о причастности России, если следствие, по словам ее же полиции, будет длиться МЕСЯЦЫ?..

5 248 6 23303 20.03
Kвеликобритания, расследования, власть, внешняя политика, мнения
Новости

Окончательное решение о повышении cтавки налога на доходы физических лиц будет принимать глава государства «К драматическим последствиям увеличение ставки до 15 процентов не приведёт», — уверен вице-премьер Аркадий Дворкович…

5 90 6 8672

Популярное за неделю

Новости

Мария Захарова назвала «чем-то вроде фейка» информацию о возможном уходе Сергея Лаврова с поста главы МИД «Похоже на какую-то подброшенную дезу»

5 24 6 20376
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Политика России направлена на то, чтобы доказать, что наше место не у параши, а на лучшей шконке, что мы пахан, которого западные терпилы должны бояться…

5 229 6 172362 17.03
#слушать 47:30 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование
Бойкот голосования, к которому призывал Навальный, был эффективным?
5 180 6 22994 19.03
Блоги

Виктор Шендерович журналист

Можно подводить первые итоги, не правда ли? Можно начинать народные гулянья. Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам…

5 554 6 277256 18.03
Kобщество, выборы, мнения
Блоги

+ Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Владимир Познер об отравлении Сергея Скрипаля Если бы я был злодеем, который хотел бы достать Путина, если бы я мог, я бы в своей лаборатории сделал именно такой знак, газ. Наверное, наших хотели проверить: на самом деле наши или нет?..

5 299 6 218398 16.03
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, общество, великобритания, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6806973
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3361156

Сегодня в эфире