Руководство футбольного клуба «Амкар» перенесло матч с московским «Локомотивом» из Перми в российскую столицу
Причиной назвали неготовность пермского стадиона «Звезда». В руководстве «Амкара» добавили, что «Локомотив» берет на себя расходы по проведению игры, а «Амкар» получат прибыль от билетной программы.
Матч 24-го тура чемпионата мира по футболу должен пройти в следующую субботу. Начнется он в половине десятого вечера. «Амкар» проводит уже не первый домашний матч не в Перми. Во время 22-го тура он встречался с тульским «Арсеналом» в Уфе.
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