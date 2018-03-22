Руководство футбольного клуба «Амкар» перенесло матч с московским «Локомотивом» из Перми в российскую столицу

Причиной назвали неготовность пермского стадиона «Звезда». В руководстве «Амкара» добавили, что «Локомотив» берет на себя расходы по проведению игры, а «Амкар» получат прибыль от билетной программы.

Матч 24-го тура чемпионата мира по футболу должен пройти в следующую субботу. Начнется он в половине десятого вечера. «Амкар» проводит уже не первый домашний матч не в Перми. Во время 22-го тура он встречался с тульским «Арсеналом» в Уфе.