Россия в начале этого года отправила военных и гражданских инструкторов в Центральноафриканскую республику
Это было сделано по просьбе президента этого государства, сказали сегодня в российском МИДЕ. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что поставки боевого оружия и боеприпасов, а также отправка специалистов осуществлялись с согласия Комитета Совета Безопасности ООН.
Всего в Центральноафриканскую республику были отправлены пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов. В свою очередь, в расследовательской группе Conflict Intelligence Team напомнили, что ряд изданий за последнее время писали о том, что в Африку были отправлены наемники ЧВК Вагнера. Точный пункт назначения неизвестен. Предполагалось, что речь может идти о Судане или другом государстве, где сейчас полыхает конфликт.
Комментарии8
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tag188 22 марта 2018 | 20:06
А вам, россияне, налоги повысят, ради того, чтобы "великий геополитик" мог понты в Африке показать :))
patrik04 22 марта 2018 | 20:17
Россия в начале этого года отправила военных и гражданских инструкторов в Центральноафриканскую республику...
Украина, вот где настоящая африканская республика, которая нуждается в помощи российских миротворцев.
entoni 22 марта 2018 | 20:35
tag188: Эти дела делаются в счет бюджета или оплачивает приглашающая сторона? Либерасты, берегите кошельки!
metlag 22 марта 2018 | 20:10
Центральноафриканская республика имеет давние связи с Россией.
Это бывшая Центральноафриканская империя, где правил большой друг СССР император Бокасса.
Он правда был людоед самый натуральный, любил казнить министра провинившегося и угостить супцом и жарким из него на званом обеде остальных министров.
Сам ел и нахваливал бывшего министра. вкусный мол.
Значит связи сохранились. Это хорошо.
preo 22 марта 2018 | 20:11
Вперёд, пушечное мясо! Флаг вам в руки и бесплатный билет в одну сторону.
barmental123 22 марта 2018 | 20:13
о-о-о, м-м-м-м!
вот оно, ВЯЛИЧИЕ!
kir_pich_101 22 марта 2018 | 20:17
Новая победоносная войнушка фюрера...
segserg 22 марта 2018 | 20:19
Банги наш?