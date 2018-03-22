Россия в начале этого года отправила военных и гражданских инструкторов в Центральноафриканскую республику...

Это было сделано по просьбе президента этого государства, сказали сегодня в российском МИДЕ. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что поставки боевого оружия и боеприпасов, а также отправка специалистов осуществлялись с согласия Комитета Совета Безопасности ООН.

Всего в Центральноафриканскую республику были отправлены пятеро военных и 170 российских гражданских инструкторов. В свою очередь, в расследовательской группе Conflict Intelligence Team напомнили, что ряд изданий за последнее время писали о том, что в Африку были отправлены наемники ЧВК Вагнера. Точный пункт назначения неизвестен. Предполагалось, что речь может идти о Судане или другом государстве, где сейчас полыхает конфликт.