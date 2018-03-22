Владимир Путин показал не все, что есть в арсенале России, говорят в министерстве обороны

Там уверяют, что в запасе остаются новейшие системы вооружения и информация о них еще не обнародована. Как сказал замминистра обороны Юрий Борисов, новое оружие показывает, что теперь невозможно достичь военного превосходства в одностороннем порядке. О новых образцах российского вооружения президент говорил в своем послании. По словам Путина, некоторые из этих видов оружия могут преодолеть любую систему противоракетной обороны.