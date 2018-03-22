Владимир Путин показал не все, что есть в арсенале России, говорят в министерстве обороны
Там уверяют, что в запасе остаются новейшие системы вооружения и информация о них еще не обнародована. Как сказал замминистра обороны Юрий Борисов, новое оружие показывает, что теперь невозможно достичь военного превосходства в одностороннем порядке. О новых образцах российского вооружения президент говорил в своем послании. По словам Путина, некоторые из этих видов оружия могут преодолеть любую систему противоракетной обороны.
Комментарии69
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katamaran 22 марта 2018 | 20:42
Страшно... аж жуть! Как говорили в СССР - а у нас ещё прапорщики есть и стройбат.
plank1957 22 марта 2018 | 20:45
И этого показывать не стоило. Я не представляю себе, как президент США во время послания Конгрессу показывает мультики конгрессменам.
hidaldo_hot 22 марта 2018 | 20:45
Достаточно посмотреть на 23 миллиона нищих, чтобы понять могущество показчика...
ostapbey 22 марта 2018 | 20:47
У нас есть тааакиее приборы!!!!
Но мы вам о них не расскажем....(с)
benin_papa__ 22 марта 2018 | 20:49
"Ведомство представило статистику о количестве боеголовок на 5 февраля 2018 года. Согласно ей, США располагают 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений — межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР), тяжелыми бомбардировщиками (ТБ), баллистическими ракетами на подлодках (БРПЛ) — и 1350 боезарядами на них. У России есть 527 носителей и 1444 боеголовки."
Это сообщение ТАСС со ссылкой на справку Госдепа США.
Ладно, российские супер-пупер ракеты преодолели пиндосовскую ПРО и шарахнули по территории США. В ответ взлетели вражеские ракеты. Допустим, что не все, а только половина.
И что дальше? Отечественная ПРО их все переловит сачками, сложит в мешок и отнесёт на помойку? Нет. Это так не работает. Кроме того, ЯО есть ещё у некоторых стран. И почти все они в друзьях у Путина не числятся.
Тогда чем хвалитесь, товарищи верные ленинцы-сталинцы?
Шахидообразной готовностью прекратить всю жизнь на всём Глобусе?
За первое место в соревновании по оголтелости с верными аллаховцами и верными чучхэистами?
nestormihnenko 22 марта 2018 | 20:53
Сегодня прошла информация о застрявшей в арктических льдах американской субмарине. Показали снимки, на которых ПЛ V=6000т очень аккуратно проломила тонкий лёд ограждением рубки. А ведь полынью ещё надо найти и точно под неё стать. Затем показали видео ЦП, приборы, экипаж... Зря показали, т.к. есть с чем сравнивать, и далеко не в нашу пользу. Уже по панели приборов стало понятно, что отстали мы навсегда. Если это понимает рядовой гражданин, то наш верхоглавк должен понимать сознательно. Военные советники ему должны разжевать и положить на стол всю достоверную информацию о наших возможностях. Не исключаю, что он всё понимает, но вводит в заблуждение население сознательно. Но зачем смешить Пентагон?