Суд в Таиланде по делу Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, пройдет 17 апреля
Тогда ей, а также второму задержанному, Александру Кириллову, больше известному как Алекс Лесли, должны предъявить обвинения, — передает «Радио Свобода». Лесли и Рыбку задержали за проведение нелегального секс-тренинга на одном из курортов. Кроме того, Вашукевич стала известна после расследования Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько. После задержания в Таиланде она утверждала, что может передать американским спецслужбам информацию, связанную с вмешательством России в президентские выборы в США.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
patrik04 22 марта 2018 | 20:11
Суд в Таиланде по делу Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, пройдет 17 апреля...
Суд? В Таиланде судят за незаконную предпринимательскую деятельность? И что им грозит, отсечение кистей рук?
dokolle 22 марта 2018 | 20:48
Настя тебе отойдут небоскребы Трампа, когда его посадят в каталажку за измену нашей Родине.
sadda 22 марта 2018 | 20:26
Неужели Дерипаска и вице-премьер Приходько не заступятся за свою подружку?!