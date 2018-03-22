Суд в Таиланде по делу Анастасии Вашукевич, более известной как Настя Рыбка, пройдет 17 апреля...

Тогда ей, а также второму задержанному, Александру Кириллову, больше известному как Алекс Лесли, должны предъявить обвинения, — передает «Радио Свобода». Лесли и Рыбку задержали за проведение нелегального секс-тренинга на одном из курортов. Кроме того, Вашукевич стала известна после расследования Алексея Навального о связях миллиардера Олега Дерипаски с вице-премьером Сергеем Приходько. После задержания в Таиланде она утверждала, что может передать американским спецслужбам информацию, связанную с вмешательством России в президентские выборы в США.