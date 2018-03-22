Суд в Волоколамске оштрафовал трех человек, которых задержали на акции протеста у мусорного полигона Ядрово
По данным сайта ОВД-Инфо, мужчин признали виновными в неповиновении законным требованиям полицейских. При этом, сами они настаивают, что участия в акции протеста не принимали. Они лишь проезжали мимо полигона, увидели большое скопления людей и полицейских и остановились выяснить, что происходит. В самом Волоколамске накануне прошла стихийная акция протеста: люди собрались возле больницы, куда доставляли пострадавших от отравления свалочным газом.
Изначально свалка была предназначена только для бытовых отходов жителей города, но вполне возможно, что туда свозят мусор из других мест. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев. Петр Лазарев добавил, что одна из главных причин для беспокойства у горожан – потенциальная опасность отходов, происхождение которых никак не проверяется.
Комментарии20
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anemon 22 марта 2018 | 20:08
Ну, терпите и дальше, терпилы!
patrik04 22 марта 2018 | 20:09
При этом, сами они настаивают, что участия в акции протеста не принимали...
Как фамилии задержанных - Александр Рыклин, Марк Гальперин и Владимир Ионов? Знакомая отмазка, после того как их брали за жопец, они всегда заявляли - мы в акции участия не принимали, просто мимо проходили.
matros__koshkin__21 22 марта 2018 | 20:18
«Суд в Волоколамске оштрафовал трех человек, которых задержали на акции протеста у мусорного полигона Ядрово»
Я бы их ваще расстрелял нах! Им же сказали, что отравление настолько незначительное, что даже целебнее, чем горный воздух в горах Жидошвейцарии. Им, гадам, лишь бы бунтовать. Нет, штрафы тут преступно гуманны. Только расстрел с конфискацией! Роисся, вперде!
sergeydrozdov 22 марта 2018 | 20:19
patrik04: без хомячков с Савушкина 55 не обойтись здесь. Тебя еще не уволили?
sergeydrozdov 22 марта 2018 | 20:19
patrik04: без хомячков с Савушкина 55 не обойтись здесь. Тебя еще не уволили?
patrik04 22 марта 2018 | 20:21
sergeydrozdov: sergeydrozdov:
Что вы говорите, я не понял? Повторите, пожалуйста?
luger_max_otto 22 марта 2018 | 20:21
Патрики в своем репертуаре. Не было там и не могло быть у полицаев законных требований. Кроме как самим полицаям- убраться и не отсвечивать. Когда так будут обходиться с патриками- не надо их защищать. Надо вспоминать, что эти патрики пропагандировали.
vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 20:20
И зачем всякие любопытные мимо мусорных полигонов катаются?
Лучше бы в баню сходили... грязь и вонь смыли... вес согнали.
ugiazov 22 марта 2018 | 20:27
vor_mbh_axaxa: И чего они там в Волоколамске живут? Купили бы домики в Майями, или Монако. Можно в Ницце. Живут же другие, и не митингуют.
lenin3 22 марта 2018 | 20:09
Что и следовало ожидать:митинг несанкционированный,ПДК не превышен,мощного заражения не было.Короче,выборы прошли-настали будни.
А если будете очки ломать власти и снежками в неё кидать,то запишут в экстремисты...
captain_ 22 марта 2018 | 20:23
Я не знаю, что ещё должна сделать эта раша-скотская власть, чтобы у людей в головах начала ломаться схема "бояре плохие, царь хороший".
Пока они сами не поймут, что самый маленький чинуша, плюющий на них, плоть от плоти того, кто сидит на вершине пирамиды, из них будут вить верёвки...
igor20012 22 марта 2018 | 20:11
Вот и решили проблему полигона Ядрово-"духовные скрепы" начеку.
"Вся жизнь впереди, надейся и жди" !
sim202_ 22 марта 2018 | 20:13
Хлебайте теперь.
Полной ложкой.
fedor_v_glaz 22 марта 2018 | 20:16
Опомнились. Единственный этого итог - поиски сломавших очки и засунувших и в ж---опу. А ещё выпишут себе главы районов охрану за наш с вами счёт. А к воробью приставят ФСО-МСО. И понеслась.
benin_papa__ 22 марта 2018 | 20:25
Требование полицейских к гражданам и впредь продолжать дышать дерьмищем является в РФ законным?
Интересное кино...
hagana 22 марта 2018 | 20:28
А законные требования - это какие ? Не собираться больше 3-х ? И теперь что ? Суд и в колонию строгого режима ,чтобы другим неповадно было возмущаться ?
budweiser23 22 марта 2018 | 20:31
В путрасии права отняты у граждан и отданы мусорам на мусорных полигонах...
peresvet73 22 марта 2018 | 20:31
Барской власти не повинуются, холопы!
hidaldo_hot 22 марта 2018 | 20:42
Узурпаторы и их пособники в очередной раз вытерли ноги о Конституцию.
vadimp 22 марта 2018 | 20:51
А кто за отравленных ответственность понесет?