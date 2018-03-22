«Суд в Волоколамске оштрафовал трех человек, которых задержали на акции протеста у мусорного полигона Ядрово»

По данным сайта ОВД-Инфо, мужчин признали виновными в неповиновении законным требованиям полицейских. При этом, сами они настаивают, что участия в акции протеста не принимали. Они лишь проезжали мимо полигона, увидели большое скопления людей и полицейских и остановились выяснить, что происходит. В самом Волоколамске накануне прошла стихийная акция протеста: люди собрались возле больницы, куда доставляли пострадавших от отравления свалочным газом.

Изначально свалка была предназначена только для бытовых отходов жителей города, но вполне возможно, что туда свозят мусор из других мест. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал глава городского поселения Волоколамск Петр Лазарев. Петр Лазарев добавил, что одна из главных причин для беспокойства у горожан – потенциальная опасность отходов, происхождение которых никак не проверяется.