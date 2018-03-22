Новым председателем правления Международного общества «Мемориал» был избран Ян Рачинский
Организация осталась без руководителя в конце прошлого года в связи с кончиной одного из основателей «Мемориала» Арсения Рогинского. Он возглавлял его почти 20 лет. Рачинский занимается в «Мемориале» созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. Сейчас она насчитывает более трех миллионов имен.
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vor_mbh_axaxa 22 марта 2018 | 19:59
Наркодилер? Педофил??
sg77g 22 марта 2018 | 20:01
vor_mbh_axaxa:
Хуже. Мемориал... Иуды..
polba 22 марта 2018 | 20:06
Охренительно. Наколупали за четверть века работы ажник ТРИ МИЛЛИОНА репрессированных.... это вместе с депортированной гитлеровской татарвой, красновцами, власовцами, лесными братьями и прочей бандеровской мерзотой.