Новым председателем правления Международного общества «Мемориал» был избран Ян Рачинский

Организация осталась без руководителя в конце прошлого года в связи с кончиной одного из основателей «Мемориала» Арсения Рогинского. Он возглавлял его почти 20 лет. Рачинский занимается в «Мемориале» созданием электронной базы данных жертв политических репрессий. Сейчас она насчитывает более трех миллионов имен.