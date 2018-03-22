В отставку ушел руководитель группы юристов Дональда Трампа

Джон Дауд возглавлял команду, которая работала по делу о вмешательстве России в американские выборы. Как рассказали источники агентства Блумберг, специалист несколько раз подумывал об уходе. В конце концов он заключил, что Трамп стал чаще игнорировать его советы. На прошлой неделе Дауд призывал ФБР завершить расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США.