В отставку ушел руководитель группы юристов Дональда Трампа
Джон Дауд возглавлял команду, которая работала по делу о вмешательстве России в американские выборы. Как рассказали источники агентства Блумберг, специалист несколько раз подумывал об уходе. В конце концов он заключил, что Трамп стал чаще игнорировать его советы. На прошлой неделе Дауд призывал ФБР завершить расследование о вмешательстве России в президентские выборы в США.
Комментарии2
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olegleon 22 марта 2018 | 19:38
- подсудимый, а почему адвокат отказался Вас защищать?
- Ваша честь, он убедился, что я ничего не украл и мне нечем ему заплатить
metlag 22 марта 2018 | 19:50
olegleon: Трампу есть чем заплатить.
Но его юристы поняли, что отмазать его не удастся.
Вот и разбегаются от него.
А жалко, гнобит он кремлинов не по детски.
Собственно многие их проекты уже прикрыл. Маскируется конечно. Приходится.
Но вот брякнуть может не по делу такое ...